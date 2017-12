VHS schwer erreichbar: Mobilität bestimmt Teilnahme

Der Vorschlag, an dieser Stelle Behindertenparkplätze auszuweisen, stößt auf Kritik. Der Weg zur VHS sei zu weit.

Lüdenscheid - Das Nahziel ist klar: Die Verantwortlichen sollen merken, wie schwierig es ist, mit dem Rollstuhl die Wilhelmstraße in Höhe des Alten Rathauses zu queren. Daher plant die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen für Januar oder Februar einen Ortstermin.

Klar ist aber auch das Fernziel: Das VHS-Gebäude müsse für Menschen mit Behinderungen künftig nicht nur zugänglich, sondern auch erreichbar sein. Andernfalls, so formulierte es die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Monika Schwanz in einem Schreiben an Bürgermeister Dieter Dzewas, „muss der Standort Alte Rathausstraße für die VHS vor Beginn der Baumaßnahmen noch einmal dringend hinterfragt werden“.

Bereits regelmäßig Erfahrungen mit der schwierigen Erreichbarkeit machen die Teilnehmer eines Lese- und Rechtschreibkurses, die Mehrzahl davon Bewohner des Johannes-Busch-Wohnverbundes. Sie treffen sich einmal in der Woche im Alten Rathaus zum gemeinsamen Kurs. Raus aus der Einrichtung, mitten rein ins städtische Alltagsleben – das sei der Antrieb gewesen, sagt Wohnverbundsleiter Thomas Cordt. Inklusion eben.

Mit der Kooperation mit der VHS und den Bedingungen vor Ort sei man auch zufrieden, betont Cordt. Nicht zufrieden sei man hingegen mit etwas anderem: „Wir müssen eine Vorauswahl der Kursteilnehmer treffen.“ Lerngruppen setzten sich also nach dem Grad der Mobilität zusammen und nicht nach der Eignung: „Wer’s kann, ist da sehr zufrieden.“

Zur jetzt wieder im Gremium aufflammenden Grundsatzdiskussion um den Standort stellt er fest, es sei eine Entscheidung „sehenden Auges“ gewesen: Die Stadt habe das Interesse, die Altstadt attraktiv zu halten, höher gesetzt als die Interessen der Behinderten. Doch bei aller Kritik betont er den „guten Dialog“ und „das grundsätzlich behindertenfreundliche Klima hier in Lüdenscheid“.

Deshalb findet er einen Ortstermin mit Rollstuhl-Probefahrt auch eigentlich nicht erforderlich: „Man muss nicht selber im Rollstuhl sitzen, um zu sehen, wie schwierig es ist.“ Lieber setzt er darauf, in den örtlichen Gegebenheiten vielleicht doch noch eine Lösung zu finden.