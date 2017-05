„Mobililli“ hat Umwelt und Verkehr im Blick

Aktionsmobil des Auto Clubs Europa zu Gast an der Grundschule Bierbaum

+ © K. Zacharias Um Vertrauen und gegenseitige Hilfe ging es bei dieser Station des „Mobililli“, bei dem sich die Bierbaumer Grundschüler gegenseitig „blind“ und sehend durch den Parcours lenkten. © K. Zacharias

Lüdenscheid - Ein Fahrradparcours, eine Stadt mit Sinnen oder ein Verkehrspuzzle – der Schulhof der Grundschule Bierbaum hatte sich am Montag in eine große bunte Spiel- und Aktionsfläche verwandelt: Zum Auftakt seiner kleinen Tour durch Lüdenscheid war das „Mobililli“, das Aktionsmobil des Auto Clubs Europa, zu Gast an der Kirchstraße – und hatte jede Menge Material rund um das Thema „Verkehr, Mobilität und Umwelt“ im Gepäck.