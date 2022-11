Fürs Stipendium: Auf Spurensuche im MK

Von: Thomas Krumm

Justyna Janetzek (Viersen), Elena Greta Falcini (Hamburg) und Sarah Doerfel (München) begaben sich auf Gut Rödinghausen auf Spurensuche. © Thomas Krumm

Drei Künstlerinnen sind noch im Rennen um das Kunststipendium der Märkischen Kulturkonferenz für das Jahr 2023, das für die Sparte „Plastik im kleinen Format“ ausgeschrieben wurde: Justyna Janetzek (Viersen), Elena Greta Falcini (Hamburg) und Sarah Doerfel (München).

Lüdenscheid/Menden – Bis zum 20. November zeigen die Künstlerinnen auf Gut Rödinghausen in Menden ihre Arbeiten. Das alte Gutshaus, in dem auch die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff einst zu Gast war, ist nach seiner Sanierung zu einem Museum und einem Ort kultureller Begegnungen geworden. Ohne dieses Guts-haus würde die Ausstellung nicht so aussehen, wie sie sich nun darstellt. Denn die Künstlerinnen setzten sich mit dem Gemäuer und seiner Konstruktion auseinander, studierten alte Pläne und stöberten auf dem Dachboden nach Funden aus alter Zeit.

„Die Künstlerinnen erschließen uns neue Blickwinkel und Sichtweisen auf die Kunst und dieses Haus“, freute sich Museumsleiterin Jutta Törnig-Struck bei der Eröffnung über die stark ortsbezogene Ausstellung. „Sie haben sich mittels ihrer Plastiken auf Spurensuche in diesem Haus begeben.“ Alte und neue Kunst treten dadurch in einen interessanten Dialog.



Konstruktion aus Stahlprofilen

Justyna Janetzek hat sich in Lüdenscheid bereits einen Namen als Gewinnerin des Ida-Gerhardi-Förderpreises 2022 gemacht. In ihren Stahlprofilen nimmt sie Strukturen des Raumes auf, arbeitet mit oder gegen sie und macht die räumlichen Verhältnisse dadurch auf eine verblüffende Art und Weise bewusst. Im Gutshaus entfaltet sich diese Wirkung noch erheblich stärker als in den Lüdenscheider Museen am Sauerfeld. Justyna Janetzeks Konstruktion verbindet in Menden nun zwei übereinander liegende Räume, die an einer Stelle durch eine Glasscheibe miteinander kommunizieren. Von unten und von oben bewegen sich die Stahlprofile aufeinander zu – nur getrennt durch die Glasscheibe. Auch die Lackierung nimmt die Umgebung auf. Die Farbe entspricht jener der Türrahmen, die plötzlich mit Bedeutung aufgeladen und neu entdeckt werden können. Es sei gar nicht so einfach gewesen, ein passendes Mintgrün zu finden, erklärte Justyna Janetzek.



„Ich setze mich mit Materialien auseinander, die schon eine Geschichte mitbringen“, begründet Sarah Doerfel ihre Beschäftigung mit dem Gutshaus, „das mit hohem Aufwand am Leben gehalten wird“. Für seinen Verfall steht der „gescheckte Nagekäfer, der die Unterstützung eines Pilzes brauchte, um das hölzerne Skelett zu zersetzen“. Die materialintensive Renovierung mit „rohen Matschwellen“ schaute sich Sarah Doerfel auf einem Video an. Beim Stöbern auf dem Dachboden des Gutshofs fand sie ein verlassenes Wespennest, dessen Wabenstruktur sie zu einem Kunstwerk arrangierte. Gleich nebenan befindet sich eine weitere Arbeit, die einem Termitenbau gleicht. Im Klimawandel sieht sie die Hauptursache für eine beschleunigte Evolution. Ihre Arbeit „thick presents“ aus Keramik, Naturlatex und Erde versammelt „in Keramik materialisierte“ Erkenntnisse der Naturwissenschaften. Die Biologie beobachtet, wie Lebewesen miteinander kooperieren, um zu überleben.



Die Ausstellung Wer die Ausstellung und das Gutshaus besuchen und seine Publikumsstimme abgeben möchte, hat dazu bis zum 20. November Zeit. Ab 11 Uhr wird die Jury an diesem Tag die Entscheidung bekanntgeben. Das Industriemuseum Menden, Gut Rödinghausen hat die Adresse Fischkuhle 15. Es ist Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

„Wie unterscheiden sich Skulpturen von allen anderen Gegenständen?“, benennt Elena Greta Falcini ihre erkenntnisleitende Frage. Sie suche nach neuen Werkstoffen „wie die alten Alchemisten“ und träume von der „Kreation des Nicht-Dagewesenen“. Ihre Rauminstallation dokumentiert Experimente mit vulkanisierenden Kunststoffen. Der neu geschaffene Werkstoff-Klumpen aus Ruß und Schwefelpulver wird mit Röntgenbildern und einem Lasermikroskop erkundet. Auf einer Wandtafel befindet sich die Formel der chemischen Synthese zur Materialprobe, deren komplexe Struktur auf ein Polymer hinweist. Im Nebenraum hat die Künstlerin Quadrate aus einer aufblätternden schwarzen Masse zu einem Kunstwerk arrangiert.