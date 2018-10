MKK-Stipendium für Bildende Kunst: Vernissage am Freitag

Klaus Crummenerl war am Mittwoch zufällig im Skulpturengarten und schaute sich mit Dr. Susanne Conzen die Arbeit von Marina Borchert an, die gleichzeitig ihre Abschlussarbeit an der Kunstakademie Düsseldorf sein soll.

Lüdenscheid - Fünf Kandidaten und eine scheidende Stipendiatin – alles wie immer und doch ganz anders: Die diesjährige Ausstellung für das Stipendium der Märkischen Kulturkonferenz (MKK) wird am Freitagabend um 19 Uhr in der Städtischen Galerie eröffnet, aber einen eigenen Ausstellungsraum gibt es diesmal nicht. Wer die Objekte sehen möchte, muss sich auf einen kleinen Rundgang durch die Galerie begeben.

Erstmals wird nur eine Jury-Sitzung stattfinden, eine längere Frist für eine Publikumsstimme entfällt somit, denn der neue MKK-Stipendiat für Bildende Kunst 2019 wird am Freitagabend zum Abschluss der Vernissage bereits bekannt gegeben – auch das ist neu.

„Das wird spannend“, freut sich Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen auf eine etwas andere Vernissage. Die Gründe dafür sind allerdings rein organisatorischer Natur: Wegen anderer Ausstellungen waren sowohl in der städtischen Galerie Lüdenscheid als auch in Iserlohn alle Ausstellungsräume bereits verplant, als sich herausgestellt hat, dass Gut Rödinghausen in Menden in diesem Jahr noch nicht als Ausstellungsraum zur Verfügung steht. „Bis vor ein paar Monaten wussten wir noch nicht, wo die Ausstellung stattfinden wird“, sagte Conzen, die auch Geschäftsführerin der MKK ist.

Die nun gefundene Lösung, hat sich aber auch als besonders reizvoll entwickelt: „Das ist mal ganz anders: Die Künstler müssen sich hier in die Dauerausstellung irgendwie integrieren“, erklärte Susanne Conzen. Das funktioniere aber nur deshalb so gut, weil das Stipendium diesmal für „Plastik im kleinen Format“ ausgeschrieben ist. Dafür werden nicht unbedingt Wandflächen benötigt. Dennoch werden für die Dauer der MKK-Ausstellung einige wenige Objekte aus der Dauerpräsentation entfernt, um die Exponate besser wirken lassen zu können.

Wie die Künstler das umsetzen, weiß Susanne Conzen noch nicht von allen. Die aktuelle Stipendiatin Lisa Götze hat sich für ihre Abschlusspräsentation den Raum mit den Arbeiten von Ida Gerhardi ausgesucht. Sie möchte mit ihren Zeichnungen männlicher Körperteile einen besonderen Gegenpol zu Leben und Werk von Ida Gerhardi inszenieren.

Von den fünf Kandidaten, die aus rund 35 Bewerbern für das mit 12 000 Euro dotierte Stipendium 2019 ausgewählt wurden, haben sich zwei die Galerie vorher angesehen. Marina Borchert aus Düsseldorf hat ihr Objekt am Dienstag im Skulpturengarten installiert und eigens für die Fläche angepasst. Marcel Friedrich Weber aus Frankfurt war am Mittwoch zum zweiten Mal in der Galerie und hat seine Skulpturen im Raum für die Kunst nach 1960 eingebettet. Seine Werke haben Titel, die in Kombination mit dem Dargestellten Gefühlsregungen provozieren sollen. Michael Mieskes, Daniel Huss und Keiyona C. Stumpf haben bisher nur Fotos der Galerie gesehen. Sie kommen am Donnerstag zusammen aus München nach Lüdenscheid, um ihre Arbeiten aufzubauen.

Bei der Ausstellungseröffnung am frreitagabend werden alle sechs Künstler anwesend sein und den Besuchern für Gespräche über ihre Arbeiten zur Verfügung stehen. Die Besucher bekommen für die MKK-Ausstellung einen Führer an die Hand, mit dem sie die Ausstellungsstücke im Gebäude oder auch im Skulpturengarten entdecken können und der ihnen ein paar Informationen zu den Künstlern liefert.