Feuer und Flammen in der Schützenhalle

Von: Jutta Rudewig

Die Feuerengel sorgten bei MK rockt hart stets für ein Flammenspektakel. © Othlinghaus

Drei Bands, ein riesiges Feuerspektakel und krachende Töne: MK rockt wieder hart. Und das am 26. November in der Schützenhalle am Loh als Ersatztermin für das verschobene Festival aus 2021.

Lüdenscheid - Die Veranstalter haben einmal mehr die Feuerengel als Rammstein-Tribute-Band verpflichtet, die mit ihrer Pyro-Show sehr nah am Original sind. Feuerengel haben in großen Teilen das neue Rammstein-Programm umgesetzt, was alle, die keine Rammstein- Tickets bekommen haben, freuen dürfte.

Mit Haut und Haar, Flammenwerfer und eine Menge Funkenregen haben sich die Feuerengel ihrem Vorbild Rammstein verschrieben. Ausverkaufte Häuser sind eher die Regel als die Ausnahme – auch in Lüdenscheid. Die Feuerengel rocken die Schützenhalle am Loh. Eigene Pyrotechniker liefern originalgetreue Effekte, berühmte Rammstein-Show-Elemente und eine grandiose Licht- und Soundshow. Seit vielen Jahren lockt das „MK rockt hart“-Festival die Liebhaber der härteren musikalischen Gangart nach Lüdenscheid in die Schützenhalle.

Mit dabei ist auch wieder La Ultima. Die Band aus Mönchengladbach bietet ihre Tribute-Show der Boehsen Onkelz. Dabei setzen die Jungs ganz auf Party und verzichten – wie bei allen ihren Shows – bewusst auf sämtliche politischen Anklänge, die früher bei den Onkelz bisweilen für Missstimmung sorgten

Beim letzten Konzert waren La Ultima und Metakilla mit an Bord © Othlinghaus

Die dritte Band wird Metakilla – „The Original Metallica Tribute“ aus dem Saarland sein. Die Leidenschaft für Metallica ist einer der Hauptgründe, die Metakilla seit 2005 als authentischste Metallica Tribute Band Deutschlands so erfolgreich gemacht hat, heißt es in der Ankündigung. Diverse Mal gaben die Musiker bei Auftritten im Dahlmann-Saal bereits ihre VIsitenkarte ab.

Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Show beginnt um 19.30 Uhr. Die Eintrittskarten aus 2021 sind auch für den 26. November gültig. Frische Tickets gibt’s im Klein Oho im Stern Center, bei Burger King und im KÖ-Shop in Halver.