MK rockt hart: Feuershow bei Festival in der Schützenhalle

Teilen

Die Feuerengel und La Ultima sorgten in Lüdenscheid für Begeisterung. © Cornelius Popovici

Beim Festivals „MK rockt hart“ gab es am Samstagabend Musik der härteren Gangart in der historischen Schützenhalle am Loh.

Lüdenscheid - Die Hiobsbotschaft für die Fans kam fast auf den Tag genau vor Jahresfrist: Die Show mit Feuerengel, La Ultima und Metakilla wurde mit Blick auf die Pandemie abgesagt. Am Samstagabend loderten dann zu später Stunde wieder die Flammen in der historischen Schützenhalle am Loh: Die Feuerengel waren zurück und mit ihnen die Songs ihrer Idole Rammstein.

Mit Haut und Haar, Flammenwerfer und einer Menge Funkenregen haben sich die Musiker um Frontmann Boris Delic ihrem Vorbild Rammstein verschrieben, ausverkaufte Häuser sind eher die Regel als die Ausnahme. Sie kamen auf Einladung des Festivals „MK rockt hart“. Musik der härteren Gangart hatten nicht nur die Feuerengel mitgebracht.

„MK rockt hart“: Feuerengel und La Ultima begeistern in Lüdenscheid Fotostrecke ansehen

Mit dabei waren auch La Ultima, die Band aus Mönchengladbach mit ihrer Tribute-Show der Boehsen Onkelz. Anstelle der Combo Metakilla, die kurzfristig ausgefallen ist, hatte eine ACDC-Coverband den Abend eröffnet. Gemeinsam brachten die Bands die ehrwürdige Schützenhalle zum Beben.