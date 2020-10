MK-Stadt kontrolliert Sperrstunde nach 23 Uhr - keiner macht auf

Das Ordnungsamt kontrollierte die Sperrstunde in Lüdenscheid.

Um 23 Uhr ist Zapfenstreich. Ob sich auch alle Wirte an die neue Vorgabe gehalten haben, kontrollierte das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Das Ordnungsamt hat am vergangenen Wochenende die neu eingeführte Sperrstunde für Gaststätten ab 23 Uhr kontrolliert. Zum Auftakt wurden laut Mitteilung der Stadt sämtliche Gaststätten im Stadtgebiet überprüft. Das erfreuliche Ergebnis: Alle Gastronomen hielten sich an die Sperrstunde. In den kommenden Wochen werden Mitarbeiter des Ordnungsamtes zudem weiterhin stichprobenartig überprüfen, ob die Sperrstunde eingehalten wird.

Teuer kann es inzwischen für Bürger werden, die ohne Mund-Nasen-Schutz in der Lüdenscheider Fußgängerzone unterwegs sind. Nachdem das Ordnungsamt in den ersten Tagen nach Inkrafttreten der Maskenpflicht nur informiert und Bürger zum Einhalten aufgefordert hatte, sprechen seine Mitarbeiter seit Montag auch Verwarnungen aus. Bei der ersten Verwarnung wird ein Bußgeld von 50 Euro fällig. Wird eine Person zum zweiten Mal ohne Maske verwarnt, verdoppelt sich das Bußgeld.