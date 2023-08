MK bald Wolfsgebiet? CDU-Abgeordneter will Grünen-Minister „zum Jagen tragen“

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Nach dem Auffinden des übel zugerichteten Kadavers eines Kalbes auf einer Weide in Wettringhof drückt der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Ralf Schwarzkopf aufs Tempo – und fordert die zügige Ausweisung der Region als offizielles Wolfsgebiet.

Lüdenscheid - „Wir brauchen mehr Möglichkeiten zum Schutz der Weidetiere und schnellere Entschädigungsleistungen bei Nutztierrissen“, so Schwarzkopf.

Seit gut einem Jahr häufen sich Meldungen von Sichtungen und Nutztierrissen im Bereich des Ebbegebirges. Der Politiker sagt zum jüngsten Fall: „Die Wölfin mit der Kennung GW2856f fühlt sich in unserer Region heimisch und wird immer wieder auffällig. Seit mehreren Monaten spreche ich immer wieder mit Landwirten, Weidetierhaltern und Anwohnern – die Lage spitzt sich zu, und die Angst der Betroffenen wächst.“

Aktuell befinde er sich im engen Austausch mit Umweltminister Oliver Krischer, „damit unsere Region endlich als offizielles Wolfgebiet ausgewiesen wird“. Die Erklärung ermögliche die Förderung von Schutzmaßnahmen und Entschädigungszahlungen an Landwirte und Weidetierhalter, erklärt Schwarzkopf.



Das könne aber nur der Anfang sein. „Wir brauchen mehr Instrumente zur Steuerung der Population und die Möglichkeit, auffällige Wölfe (...) gezielt zu entnehmen.“ Als Vorbild diene die Bayrische Wolfsverordnung, die am 1. Mai dieses Jahres in Kraft getreten ist. „In unserer dicht besiedelten Region hat der Schutz der Menschen erste Priorität. Unsere Landwirte und Tierhalter haben ein Recht darauf, ihre Tiere artgerecht auf Weiden halten zu können.“



Der Verweis auf die Bayerische Wolfsverordnung kommt nicht von ungefähr. In deren Paragraf 1 heißt es: „Im Interesse der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit wird (...) gestattet, Wölfen nachzustellen, sie zu fangen, zu vergrämen oder mit einer geeigneten Schusswaffe zu töten, soweit es keine zumutbare Alternative gibt.“



Als Gefährdung gelten in Bayern Wölfe demnach dann, wenn sie „sich mehrfach Menschen außerhalb von Fahrzeugen auf unter 30 Metern nähern; mehrfach die Annäherung von Menschen auf unter 30 Metern tolerieren; über mehrere Tage in einem Umkreis von weniger als 200 Metern von geschlossenen Ortschaften oder von dem Menschen genutzten Gebäuden oder Stallungen gesehen werden; Menschen trotz Vertreibungsversuchen folgen; sich Menschen in geschlossenen Ortschaften annähern und nur schwer vertrieben werden können; Hunde in geschlossenen Ortschaften oder in von Menschen genutzten Gebäuden oder Stallungen töten; sich Menschen mit Hunden annähern und dabei ein aggressives Verhalten zeigen oder unprovoziert aggressiv auf Menschen reagieren“.