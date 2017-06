Crowdfunding: Noch drei Tage für drei neue Pauken

Lüdenscheid - Nur noch wenige Tage, dann endet das Crowdfunding-Projekt des Märkischen Jugendsinfonieorchesters und der Volksbank im Märkischen Kreis. Fast 4000 Euro sind bisher für die Anschaffung von drei neuen Pauken für das Orchester zusammengekommen. Noch ist das Ziel nicht erreicht. Aber die Organisatoren sind zuversichtlich, dass es in den nächsten Tagen noch gelingen kann.

7300 Euro müssen es werden, damit die jungen Musiker sich ihren Wunsch erfüllen und die drei dringend benötigten Instrumente beschaffen können. Ab einer Spende von mindestens fünf Euro legt die Volksbank im MK zehn Euro drauf. Jeder Unterstützer kann auf Wunsch zur Generalprobe am 2. September ins Kulturhaus eingeladen werden.

Die neuen Pauken sollen bereits bei der kommenden Arbeits- und Probenphase zum Einsatz kommen. Die findet von Mitte bis Ende August anlässlich des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg statt.

Hier geht es direkt zur Crowdfunding-Plattform

Dort bereitet sich das Jugendsinfonieorchester auf die kommenden Konzerte vor. Los geht es mit der öffentlichen Generalprobe am 25. August im Sängerstadt-Gymnasium in Finsterwalde. Es folgen die Auftritte am 26. August in der St. Nikolai-Kirche in Bad Liebenwerda sowie am 27. August im Stadthaus der Lutherstadt Wittenberg.

Im Märkischen Kreis sind die Jung-Musiker am 1. September in der Stadthalle Meinerzhagen, am 2. September im Kulturhaus Lüdenscheid sowie am 3. September in der Alten Rohrmeisterei in Schwerte zu hören.

Das Crowdfunding-Projekt des Märkischen Jungendsinfonieorchesters ist bereits seit dem 30. März online – wir berichteten – und kann noch bis einschließlich Donnerstag, 22. Juni, finanziell unterstützt werden.