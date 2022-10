Mix-Markt-Kunden und „Sekunden-Parker“: Parkvision-Briefe immer irrer

Von: Fabian Paffendorf

Ellenlang und in kleiner Schrift gedruckt sind die Geschäftsbedingungen, denen man zustimmt, wenn man den Parkplatz des Mix-Marktes an der Schützenstraße befährt. © Cedric Nougrigat

Die Aktivitäten der dubiosen Parkplatzüberwacher von Parkvision gehen mittlerweile mit einem merklichen Image-Schaden für den Supermarkt Mix Markt einher. Denn Parkvision verschickt wohl nunmehr auch Zahlungsaufforderungen an so ziemlich jeden, dessen Autokennzeichen die Kameras aufnehmen.

Lüdenscheid - Das jedenfalls lässt sich mit Blick auf die jüngsten Google-Rezensionen des Mix Markt und den Beiträgen mutmaßlich Betroffener im Social Media nachvollziehen. So werden dort mehrfach Fälle beschrieben, in denen Mix-Markt-Kunden, die nachweislich dort auch zum Zeitpunkt ihres angeblichen Verstoßes einkaufen waren, jetzt an Parkvision Geld zahlen sollen.

Einer der Adressaten einer Zahlungsaufforderung beschreibt beispielsweise, dass er im Mix Markt einkaufte, während Frau und Kinder im Wagen gewartet hatten – dafür gab es acht Wochen später Post von Parkvision. In einem anderen Fall war ein Familienmitglied im Markt einkaufen, während andere sich in dieser Zeit ein Eis ums Eck geholt hatten. Mit Vertragsstrafen belegt Parkvision auch diejenigen, die vor oder nach dem Einkauf noch kurz zum Geldautomaten um die Ecke gehen. Es sind alles Fälle, bei denen der Verdacht aufkommen muss, dass das von Parkvision auf ihrer Homepage beworbene Überwachungssystem wohl stark fehlerbehaftet sein muss.

Die Maintaler lassen potenzielle Auftraggeber ihrer „Dienstleistungen“ wissen: „Unser weltweit einzigartiges System differenziert mit präziser Genauigkeit, ob es sich um einen berechtigten Parkvorgang oder einen Fremdparker handelt.“ Damit Kunden des Mix Markt nicht auf die Idee kommen, jetzt Kassenbelege über ihren Einkauf als Beweis dafür einzusenden, dass sie tatsächlich einen guten Grund zum parken hatten, hat die Firma den Fragen-und-Antworten-Bereich ihrer Homepage angepasst. Dort heißt es jetzt: „Die Vorlage eines Nachweises vom Verstoßtag [sic!] entbindet Sie nicht von der Zahlung der zugrunde liegenden Vertragsstrafe zuzüglich der angefallenen Bearbeitungsgebühren. Sie weisen zwar nach, dass Sie vor Ort waren, allerdings haben Sie gegen die vor Ort geltenden AGB verstoßen“. Das bedeutet, dass Parkvision wohl willkürlich entscheidet, wer Fremdparker ist und wer nicht.

Bei dem, was aktuell an der Schützenstraße 4a vor sich geht, bleiben viele Fragen unbeantwortet. Aber auf Anfragen unserer Redaktion reagiert die Firma weiterhin nicht. Und offenbar möchten die Verantwortlichen beim Mix Markt auch nichts mehr zur Sache sagen. Mehrfach hat unsere Redaktion in den vergangenen Wochen vor Ort und telefonisch versucht, jemanden von der Marktleitung zu sprechen – erfolglos. Daher haben die LN jetzt einen großen Fragenkatalog mit der Bitte um Beantwortung an die Monolith-Unternehmensgruppe, dem Dachkonzern von Mix Markt, geschickt. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich die Mix-Markt-Mutter zu den Geschehnissen um den Vertragspartner äußert.

LN-Leser berichten von weiteren krassen Fällen

Zwischenzeitlich sind unserer Redaktion noch weitere kuriose Fälle bekannt geworden, bei denen Parkvision versucht, Geld abzukassieren. Der Lüdenscheider Jochen Born beispielsweise soll, obwohl er seine „Vertragsstrafe“ von 40 Euro schon der Firma überwiesen hat, eine Mahngebühr von weiteren 7,50 Euro bezahlen. „Ich hatte eine Zahlungsaufforderung bekommen, dass ich am 19. August widerrechtlich auf dem Parkplatz geparkt hätte, von 17.25 bis 17.39 Uhr“, sagt Born. In dem Widerspruchsschreiben, das er Parkvision schickte, berief sich der LN-Leser auf die Berichterstattung unserer Zeitung hinsichtlich der widersprüchlichen Aussagen zu den Sonntags- und Ausnahmeregelungen.

Abermals antwortete die Firma in ihrer Stellungnahme zum Widerspruch damit, dass ihrerseits nie eine Ausnahmeregelung kommuniziert worden wäre. Dabei liegen unserer Redaktion weitere Briefe der Firma vor, in denen davon die Rede ist, dass es eine solche Regelung geben würde, aber diese zum Zeitpunkt des 14. August noch nicht in Kraft getreten wäre. Jochen Born jedenfalls habe nach Erhalt der Antwort auf seinem Widerspruch umgehend die von ihm geforderten 40 Euro bezahlt. „Dass umgehend ein weiterer Brief kam und jetzt noch eine Mahngebühr gefordert wird, ist Unsinn. Das bezahle ich nicht“, sagt er.

Die Zahlungsaufforderung, die unser Leser Jan Bingart von Parkvision bekommen hat und die unserer Redaktion vorliegt, ist ein weiteres Kuriosum. Denn in dem Schreiben benennt die Firma nicht einmal mehr einen konkret nachvollziehbaren Zeitraum für die erhobene „Vertragsstrafe“. In dem Brief heißt es bloß, dass Jan Bingart am 16. August um 12.57 Uhr private Stellplätze blockiert hätte. Bei seinem Vergehen müsste es sich laut dem Vorwurf in dem Parkvision-Brief ja um Fremdparken im Sekundenbereich handeln. Gleiches wäre bei LN-Leser Dietmar Kaliski der Fall, der laut „Parkvision-Team“ am 25. August um 10.38 Uhr Stellplätze blockiert haben soll. In dem Widerspruch, den der Lüdenscheider an die Firma gerichtet hat, führt er aber aus, dass er an der Schützenstraße und nicht etwa auf dem Parkplatz kurz gehalten habe, um das Schild mit den AGB des Parkraumüberwachers lesen zu können, aber aufgrund des nachfolgenden Verkehrs weitergefahren sei – ohne auf den Privatparkplatz aufzufahren.