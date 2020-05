Mut mitten in der Corona-Krise: Kette eröffnet neue Filiale am Sternplatz

Die Landbäckerei Sommer hat am Sternplatz 1 eine neue Filiale eröffnet. Unser Foto zeigt die beiden Mitarbeiterinnen Sabine Meyerhoff und Franziska Rösler (von links), die Filialleitung hat Monique Wöllner übernommen.

Lüdenscheid – Eine große Eröffnungsfeier hat es wegen der Corona-Krise bei der Eröffnung der Filiale am Sternplatz nicht gegeben - das soll aber nachgeholt werden, zahlreiche Angebote für die Kunden inklusive.

In den ehemaligen Räumlichkeiten der Salzgrotte am Sternplatz 1 hat die Landbäckerei Sommer ihre dritte Lüdenscheider Filiale eröffnet. „Es war eine stille Eröffnung, da aufgrund der Corona-Krise im Moment keine großen Aktionen möglich sind“, erklärt der zuständige Bereichsleiter Lars Gömann.

Doch das soll, sobald die allgemeine Lage es zulässt, mit einer großen Eröffnungsfeier und zahlreichen Angeboten für die Kunden nachgeholt werden. Mit der neuen Filiale komme die Landbäckerei Sommer dem Wunsch vieler Kunden nach einem zentralen Standort in der Innenstadt nach.

Das Unternehmen mit Stammsitz in Eslohe-Bremke betreibt zwischen Gummersbach und Paderborn 54 Filialen. In Lüdenscheid ist sie mit einer Filiale am Nahversorgungszentrum Bräucken sowie im Hit-Markt vertreten.

Die Landbäckerei Sommer hat montags bis freitags zwischen 7 und 18 Uhr und samstags zwischen 7 und 16 Uhr geöffnet. Sonntags ist die Filiale derzeit noch geschlossen, was sich nach Auskunft des Bereichsleiters aber zukünftig noch ändern kann.