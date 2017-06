„Pünktchen und Anton“ mit dem Retro-Charme der Ursprungsfassung

Lüdenscheid - Die „Bergsta(d)isten“, das Mittelstufentheater des Bergstadtgymnasiums, bringen mit dem Erich-Kästner-Klassiker „Pünktchen und Anton“ am Donnerstag, 22. Juni, im BGL ein neues Theaterstück auf die Bühne. Es handelt sich bereits um die dritte Produktion des Ensembles, das derzeit aus 14 Schülern der Klassen 6 bis 8 besteht, die sowohl als Schauspieler als auch hinter den Kulissen aktiv sind.

Der Roman Erich Kästners, auf dem das Theaterstück basiert, erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zweier Kinder unterschiedlichen sozialen Standes und behandelt ethische Fragen auf spannende Weise.

Die drei Lehrer Elisa Stoffers, Jessica Balland und Lukas Fenster, die die Theater-AG leiten, haben sich für eine Umsetzung entschieden, die nahe am Original bleibt. „Wir schauten uns insgesamt drei Theater-Fassungen an, darunter zwei moderne Versionen, die das Stück in die Gegenwart übertrugen“, erklärt Lukas Fenster. Doch letztlich überzeugte die drei Pädagogen und die beteiligten Kinder der Retro-Charme der nun geplanten Fassung.

Seit September 2016 probt das Ensemble immer mittwochs in der 7. und 8. Stunde im Kollegraum des Gymnasiums. Sowohl Schüler als auch Lehrer engagieren sich für die Theaterarbeit vollständig in ihrer Freizeit außerhalb des regulären Unterrichts. Bereits zum BGL-Sommerfest wurde in der Pausenhalle die große Bühne aufgebaut, sodass die „Bergsta(d)tisten“ danach ausschließlich auf der großen Bühne proben können. „Das ist dann noch mal ein ganz anderes Gefühl als auf der kleinen Bühne im Kollegraum“, meint Lukas Fenster.

Das Mittelstufentheater des Bergstadt-Gymnasiums ist auch dazu da, um den Kindern und Jugendlichen später die Teilnahme am Bretterhaus-Ensemble für die Oberstufenschüler schmackhaft zu machen. Dieses Ensemble tritt mit seinen Produktionen sogar im Kulturhaus auf. Das Stück „Pünktchen und Anton“ wird am Donnerstag, 22. Juni, ab 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Pausenhalle des BGL aufgeführt. Der Eintritt ist frei, die Mitwirkenden freuen sich allerdings über eine Spende für die Theater-AG der Mittelstufe am Ausgang.