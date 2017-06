Mittelalterfest am Sonntag in den Museen

Stockbrot und Barbarenspieße

+ © Boeke Der Eingang zur Klosterapotheke – hier darf geschnuppert und gerätselt werden. © Boeke

Lüdenscheid - Stockbrot und Barbarenspieße, Basteln, Spiele und Kinderschminken – am Sonntag bieten die Museen an der Sauerfelder Straße ein buntes Programm in Foyer und Garten. Viele abwechslungsreiche Stationen lassen das Mittelalter zwischen 12 und 16 Uhr lebendig werden.