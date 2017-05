Geschichten aus finsterer Zeit

Lüdenscheid - Die Ausstellung „Spinnrad, Schwert und Federkiel“, die am Samstag in den Museen der Stadt eröffnet wurde, ist anders als gewöhnliche Ausstellungen.

Die meisten Exponate, die sich um das Leben im Mittelalter drehen, können nämlich nicht nur angeschaut, sondern auch angefasst und vor allem ausprobiert werden. Grund genug für Museumsleiter Dr. Eckhard Trox sowie die Organisatoren der Ausstellung, Ursula Delhounge, Michaela Ernst und Volker Kirstein, der für den Aufbau verantwortlich zeichnete, vor allem Kinder in die Museen zu locken. Dementsprechend wurde der offizielle Teil relativ kurz gehalten, und der Museumsleiter machte mit mittelalterlichem Hut und Schwert einen Aufruf an alle Kinder, ins Museum zu kommen, den die Zuschauer mit dem Handy aufnehmen und in den sozialen Medien posten sollten.

Ferner bedankte sich der Museumsleiter bei allen Mitarbeitern, die an den Vorbereitungen und am Aufbau der Ausstellung beteiligt waren. Am Samstag waren auch die Mitglieder der Gräflichen Allianz Arnsberg Mark zu Gast, die mittelalterliche Spiel- und Mitmach-Stände im Foyer und im Museumsgarten aufgebaut hatten. Bei den Exponaten der Ausstellung handelt es sich um Leihgaben des Museums Wilnsdorf, dessen Leiterin Dr. Corinna Nauck eine Einführung gab. Die Ursprungsidee der Mitmachausstellungen komme vom Mitmachmuseum im ostfriesischen Aurich, erklärte Corinna Nauck. Das Mittelalter umfasse eine Zeit von mehr als 1000 Jahren, so dass eine einheitliche Definition kaum möglich sei. „Diese Zeit war auch nicht nur ,finster’, sondern hat auch den Grundstein für viele Errungenschaften der Neuzeit gelegt“, betonte Corinna Nauck. Dagegen sei vieles, was wir dem Mittelalter zurechnen – zum Beispiel die Hexenverbrennungen – in der Neuzeit anzusiedeln. Auf großes Interesse stießen die Abhandlungen der Referentin über die schlimmen hygienischen Verhältnisse im Mittelalter, die Krankheiten und Seuchen wie die Pest begünstigten.

Der weitere Tag war der Ausstellungsbesichtigung sowie den Angeboten der Gräflichen Allianz vorbehalten. Unter anderem konnten sich die Kinder mittelalterlich kleiden, im Bogenschießen versuchen, über dem Feuer gebackenes Kräuter-Fladenbrot probieren oder einen Reitparcours mit Pferden aus Stoff absolvieren. Außerdem wurden Fragebögen zu Mittelalterthemen für Kinder und Erwachsene verteilt, wobei die Antworten ermittelt oder erfragt werden konnten.

Schließlich war auch für die musikalische Begleitung gesorgt: Die Formation Windwood besteht aus den Musikern und Multiinstumentalisten Andreas Schuss, Vanessa Feilen-Schuss und Jörn Pfeiffer. Die drei begleiteten nicht nur die Veranstaltung am Nachmittag, sondern waren auch am Abend mit dem Erzählkonzert „Martin und die Lutherin“ im Programm vertreten. Darin erzählte Andreas Schuss vor allem Erhellendes über Luthers Frau Katharina, die einen großen Einfluss auf ihren Mann ausübte.

Die vom Preußen-Verein mitfinanzierte Ausstellung „Spinnrad, Schwert und Federkiel“ kann bis 19. November in den Museen besichtigt werden.