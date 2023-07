Mittelalter und mehr: Graf-Engelbert-Fest in der Altstadt am 30. Juli

Von: Susanne Kornau

Lüdenscheid - Jetzt muss es schnell gehen. Zum 10. Graf-Engelbert-Fest am 30. Juli soll der Burgspielplatz endlich fertig sein. Manches Unvorhergesehene hatte den Zeitplan durcheinandergeworfen. Doch nun ist der Platz fest eingeplant fürs Programm.

Lüdenscheid – Vielleicht wird Bürgermeister Sebastian Wagemeyer hier bei der Eröffnung auch sehen, dass das frisch gepflanzte Bäumchen direkt unter der Krone der alten Linde heranwächst. Das ist den Altstädtern schon aufgefallen, sie wundern sich. Aber die Zeit, sich jetzt noch um solche Gestaltungsfragen zu kümmern, fehlt. Die Vorbereitungen des beliebten Festes fordern alle Kräfte der Ehrenamtlichen. Einmal mehr haben sie viele Mitwirkende gefunden, damit das Mittelalter in den Gassen und auf dem runderneuerten Platz für ein paar Stunden wieder lebendig wird. Von 11.30 bis 18 Uhr trifft Schabernack auf Lagerleben, Gauklerpack auf Rote Hexe, Leierkastenmann auf tanzende Schotten, die Formatio Kupfergold auf eine gute Fee. Dazwischen dürfen sich die Besucher, gerne passend gewandet, tummeln.

Neben der Hauptbühne auf dem Graf-Engelbert-Platz soll der Bereich um den Burgspielplatz für kleine Auftritte genutzt werden. Drei große Auftritte hat zur Freude des Vereins erstmals die Junge Altstadtbühne, die „Das tapfere Schneiderlein“ auf der Hauptbühne präsentieren wird. Die Tanzschule S ist mit dabei, ebenso die Fahnenschwenker der Bürgerschützen. Auch die Gedenkzellen sind geöffnet.

„Showbienen“ und „Drahttanten“

In den neuen alten Gassen verändert sich die Aufstellung der Zelte etwas, die Teilnehmerliste ist in Bewegung. Auch ist naturgemäß nicht jede Gasse belegt – die Feuerwehr braucht Durchfahrtmöglichkeiten. Doch Vereinsvorsitzende Sigrid Schroeder strahlt voller Vorfreude: Es gibt wieder viel zu sehen und zu erleben – eventuell sogar „Showbienen“ am Infostand über das Imkerhandwerk. Trommelbauer und Sauerland-Seifen, Goldwaschen und die Glühwürmchen Kerzenwerkstatt, Schmuck und Bogenschießen, Schminken und Spiele für Kinder, Handwerkliches oder auch die liebevoll „Drahttanten“ genannten Vertreterinnen des Drahtmuseums Altena – die Mischung macht’s. Viele der Altstadt-Geschäfte zeigen ebenfalls Flagge.

Wer sich nicht sattsehen kann, kann sich auf jeden Fall satt essen. Es gibt allerlei Deftiges, Süßes, Vegetarisches. Es gibt Kirschbier und Cocktails, Spanferkel und Spießchen, Reibeplätzchen und sogar Hundekekse, um den Vierbeiner im bunten Treiben bei Laune zu halten.

Ausgesprochen glücklich sind die aktiven Altstädter, dass die Kirche wieder sehr kooperativ ist und nach Kräften unterstützt. Man könne Räume und Infrastruktur nutzen, die Profi-Spülmaschine komme im Gemeindezentrum sehr zentral unter, und vor allem dürfe man bereits frühzeitig rein, was den Endspurt am Sonntagmorgen deutlich entspanne. Das Wetter werde natürlich gut, sagt Sigrid Schroeder. Erst wenn sich zum Schluss die Gassen leeren, die überall verteilten, dekorativen Heuballen wieder aufgeladen werden, dann könnte es ein paar Tropfen geben, sagt sie. Und lacht.

Doch zunächst muss erst einmal geschmückt werden. Die Altstadt wird rot-weiß: Die Stadtfarben finden sich in Fahnen und Girlanden wieder und sogar im Met-Angebot. Auch hier hat man die Wahl zwischen rot und weiß. Der fröhliche Schmuck lenkt etwas von den Baustellenresten ab, die möglichst verräumt werden, sich aber nicht ganz vermeiden lassen. Das letzte Stück Wilhelmstraße wird nun wohl doch nicht mehr rechtzeitig fertiggestellt. Doch im Mittelalter war’s schließlich auch nicht überall perfekt. Zwar ist das Lob für die unermüdlichen Pflasterer und Spielplatzeinrichter groß, doch hexen können sie nicht. Andererseits hat man natürlich einen guten Draht zur Hexe Cara. Vielleicht nutzt’s.

Bis zum Mittelalterfest soll der Burgspielplatz fertig sein. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Sigrid Schroeder (links) und Birgit Mosbleck vom Altstadtverein haben ihn jedenfalls schon fest eingeplant als Anlaufstelle. © kornau