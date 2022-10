Mittags nur kurz aus dem Haus: Frau ruft bei Rückkehr die Polizei

Von: Jan Schmitz

Bei der Rückkehr erlebte eine Lüdenscheiderin eine böse Überraschung. © Cédric Olivier Nougrigat

Eine Frau ging mittags nur kurz vor die Tür. Als sie zurückkehrte, fand sie „chaotische Zustände“ vor, wie die Polizei schreibt.

Lüdenscheid – Schreck am Nachmittag: Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Mathildenstraße hatte ihre Wohnung am Donnerstag gegen 12 Uhr verlassen. Als sie gegen 14.30 Uhr zurückkehrte, befand sich ihr Zuhause in einem chaotischen Zustand vor. Schnell war klar: Sie wurde bestohlen.

Unter anderem fehlte Bargeld. Wie die Polizei mitteilte, hatten Einbrecher die Wohnungstür aufgehebelt und dann in der Wohnung nach Wertgegenständen gesucht. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 0 23 51 / 9 09 90 entgegen.