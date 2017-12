Mitmach-Chor zum Stadtjubiläum

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Kinder- und Jugendchor (LKC) wird zukünftig vielfältige neue Wege gehen, um Kinder und Jugendliche für die Chormusik zu begeistern. „Viele junge Leute wollen in der heutigen Zeit singen, aber oft lieber allein, zum Beispiel in Casting-Shows“, sagt Susanne Thomas, Vorsitzende des Lüdenscheider Kinder- und Jugendchores.

Möglicherweise liege das daran, dass das Singen im Chor noch immer ein angestaubtes Image habe, für das es gar keinen Grund gebe. Deshalb möchten die Verantwortlichen im Vorstand verschiedene Maßnahmen umsetzen, um die Hemmschwelle bei Kindern und Jugendlichen, einem Chor beizutreten, möglichst aus dem Weg zu räumen. „Bei uns können die jungen Sängerinnen und Sänger mitentscheiden, was wir singen, und nehmen dieses Recht auch vehement in Anspruch“, betont Susanne Thomas.

Unter Anleitung der professionellen Gesangs- und Klavierlehrerin Aleksandra Miladinovic-Diamantaki als Chorleiterin studieren die Chormitglieder moderne, internationale Lieder aus Rock- und Popmusik, Musical und Klassik ein. Dabei können neben älteren Kindern und Jugendlichen neuerdings auch Kinder zwischen vier und sieben Jahren an einem den normalen Proben vorgelagerten Workshop teilnehmen, in dem sie altersgerecht an den Chorgesang herangeführt werden.

Quirlige Gemeinschaft vieler Nationalitäten

Eine Kampagne mit aufwendig gestalteten Flyern, peppig und für Kinder und Jugendliche ansprechend aufgemacht, soll ein übriges tun, um beim Nachwuchs das Interesse am Chorgesang zu wecken. Allein in der Küche oder unter Dusche singen? Das ist doch langweilig und zudem ziemlich gaga, lautet die Aussage dahinter. Mitsingen im Lüdenscheider Kinder- und Jugendchor stehe dagegen für gute Laune, ein freundschaftliches Miteinander sowie für moderne Lieder und eine quirlige Gemeinschaft bunt gemischter Nationalitäten. „Bei uns erhält jeder eine für alle finanzierbare musikalische Bildung und kann an unterschiedlichen Vereinsaktivitäten teilnehmen“, so die Vorsitzende. Neben den wöchentlichen Chorproben stellen die Auftritte des Chores bei Veranstaltungen und Konzerten in Lüdenscheid und Umgebung immer wieder aufregende Erlebnisse für die Sängerinnen und Sänger dar.

Für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren bietet sich neben der Möglichkeit, unverbindlich bei den Chorstunden immer mittwochs zwischen 17 und 18.30 Uhr in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums vorbeizuschauen, derzeit eine weitere Möglichkeit herauszufinden, ob der Chorgesang ein spannendes Hobby sein könnte: Anlässlich des 750-jährigen Jubiläums der Stadt Lüdenscheid stellt der LKC in Zusammenarbeit mit dem interkulturellen Verein „Wir hier“ einen Mitmach-Chor zusammen. Dieser wird sich mit einem Musiktheaterstück bestehend aus Liedern und Spielszenen im kommenden Jahr anlässlich des Stadtjubiläums präsentieren.

„Voraussetzung für eine Mitwirkung an dem Musiktheaterprojekt ist die zuverlässige Teilnahme an den Chorproben und an dem Probewochenende auf der Burg Bilstein vom 29. Juni bis 1. Juli 2018“, erklärt Susanne Thomas.

In einem Kostenbeitrag von 70 Euro, den jedes Mitglied des Mitmach-Chores zahlt (35 Euro für Geschwisterkinder) sind eine befristete Schnuppermitgliedschaft im Lüdenscheider Kinder- und Jugendchor für ein Jahr, alle Materialien, das Probewochenende sowie der musikalische Unterricht enthalten. „Wer gerne bei dem Projekt mitmachen möchte, aber den Beitrag nicht zahlen kann, setzt sich deswegen einfach mit dem Vorstand in Verbindung“, stellt Susanne Thomas klar. „Wir finden dann gemeinsam eine Lösung.“

Ferner lädt der Chor zu einer Kennenlern- und Info-Veranstaltung für Mittwoch, 10. Januar 2018, ab 18 Uhr in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums ein. Alle am Chor interessierten Eltern und Kinder können kommen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lkc-1976.de.