Lüdenscheid - In Pöppelsheim ist man noch ganz vom alten Schlag. Das gilt sicher für die Pflege einer guten Nachbarschaft, ganz bestimmt aber auch am Grill.

Mit anderen Worten: Während bei großstädtischen Straßenfesten neben Fleisch wie selbstverständlich auch Vegetarisches oder Veganes über der Glut gart, definiert sich das legendäre Birkenfest in der Lüdenscheider Traditionssiedlung kulinarisch vor allem durch seine Hähnchen. Fleischloses gibt es nur abseits des Rosts. Seit Jahrzehnten hat sich daran nichts geändert.

Das weiß auch Carsten Glänzel. Der sagt schmunzelnd: „Fleisch ist unter Gemüse.“ Glänzel ist Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Pöppelsheim – und einer der Grillmeister beim jährlichen Birkenfest. Sein Partner ist dann stets Arnd Stahlschmidt. Zusammen mit weiteren Helfern bilden die beiden Männer sozusagen das Hähnchen-Team bei der Feier.



Ihr nächster Großeinsatz steht am 2. und 3. Juni an – beim dann 49. Pöppelsheimer Birkenfest. Und es dürfte wie immer Schwerstarbeit an beiden Tagen sein, wie Glänzel und Stahlschmidt im Gespräch prognostizierten. Schließlich ist das Birkenfest über die Grenzen Pöppelsheims hinaus bekannt, lockt Besucher mitunter auch aus den Lüdenscheider Nachbarstädten an.

Übersetzt in Grillfleisch-Mengen heißt das: 220 ganze Hähnchen kaufen die Organisatoren kurz vorher ein. Macht 440 halbe Hähne, die beim Fest in den Verkauf gehen – neben weiteren Fleischstücken wohlgemerkt.



Besonders hart ist Arbeit, wenn die Sonne brennt – Anfang Juni durchaus möglich. „Dann kommt die Hitze von allen Seiten“, so die Erfahrung von Carsten Glänzel. Eine Erleichterung mag da sein, dass die Grill-Mannschaft die Hähnchen nicht auch noch marinieren muss – das Geflügel kommt schon gewürzt vom Händler.



Das Grillen der Hähnchen haben sich Glänzel und Stahlschmidt dabei alleine beigebracht. Unisonso sagen sie: „Im Laufe der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür. Vor allem die Temperatur der Holzkohle muss stimmen.“ 90 bis 120 Minuten drehen sich die Hähnchen am Grillspieß – dann sind sie fertig.



Dass sich der beträchtliche Aufwand lohnt – davon sind Glänzel und Stahlschmidt überzeugt. Sie verweisen auch die vielen Stammkunden, die ihre Hähnchen gleich vor Ort verspeisen oder auch mit nach Hause nehmen. Die Grillgroßmeister lächelnd: „Unsere Hähnchen sind eben einzigartig in Lüdenscheid.“



Das Rezept zum Gewinn

