Mitarbeiterengpässe in Hellersen: Teilschließungen drohen

Von: Thomas Machatzke

Die Märkischen Kliniken rechnen damit, Teilschließungen auf Stationen durchführen zu müssen. © Cedric Nougrigat

Die Inzidenzen steigen im Kreis, die Lage wird wieder kritischer, auch in den Märkischen Kliniken. Am Mittwoch kündigte das Klinikum in Hellersen an, dass man damit rechne, Teilschließungen auf Stationen durchführen zu müssen.

Lüdenscheid – In den Märkischen Kliniken werden aktuell 71 Patienten (67 in Hellersen, vier in Werdohl) mit einer Corona-Infektion behandelt: 67 Patienten werden auf Isolierstationen versorgt. Vier Patienten bedürfen einer intensivmedizinischen Versorgung. Die Fallzahlen bei den erkrankten Patienten haben sich damit binnen einer Woche von 46 auf 71 Patienten erhöht.

Die Patienten sind allerdings, so betont es das Klinikum in seinem Pandemie-Update, nicht „wegen Corona“, sondern „mit Corona“ im Krankenhaus. Die Tatsache des positiven Corona-Tests wirke sich auf die Behandlung der Grunderkrankung nicht aus.

Der Trend eines stark ansteigenden Infektionsrisikos im Zuge der Herbst-/Winterwelle der Pandemie, so das Klinkum, setze sich somit fort. Positiv getestete Patienten werden in Hellersen auf den Stationen 1.6 und 1.3 konzentriert und versorgt. Kontaktpatienten verbleiben in den Fachbereichen und werden regelmäßig getestet. Je nach Lage, so die Verantwortlichen, werde man in Hellersen die Station 1.3 schrittweise (zur Not kurzfristig) zu einem kompletten Covidbereich erweitern.



69 Mitarbeiter in Quarantäne

Die Patientenseite ist indes dieser Tage nur eine Seite der Medaille: Derzeit befinden sich auch 69 Mitarbeiter der Kliniken in häuslicher Quarantäne, all diese Mitarbeiter sind Covid-19-positiv getestet worden. Die Zahl ist mit 69 (zuvor 70) nahezu unverändert. Krankheitsbedingt steht gleichwohl immer weniger Personal zur Verfügung, zu den Erkrankten kommen diejenigen, die sich um erkrankte Kinder kümmern müssen.



„Wir gehen davon aus, dass sich die Lage weiter zuspitzt und rechnen damit, weitere Teilschließungen auf Stationen durchführen zu müssen“, heißt es im Update.



Auch für Besucher hat der Trend Folgen: „Die aktuelle Entwicklung macht es notwendig, am Checkpoint bei allen Personen wieder die Symptome abzufragen“, erklärt das Klinikum. Seit dem 1. Oktober gilt für Patientenbesuche eine Test- und Maskenpflicht. Alle Besucher – unabhängig vom Immunitätsstatus – müssen einen aktuellen Antigen-Schnelltest einer zertifizierten Teststelle vorlegen müssen (nicht älter als 24 Stunden). Darüber hinaus sind von allen Besuchern auf dem Klinikgelände verpflichtend FFP-2-Masken zu tragen (auch in den Patientenzimmern).