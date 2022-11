Mit vereinten Kräften: Spielplatz In der Mark ist fertig

Von: Leon Malte Cilsik

Mehr als zehn Anwohner der Straßen In der Mark und Bayernstraße halfen beim Aufbau des Spielplatzes mit. Viele von ihnen kamen anschließend für den Pressetermin erneut auf das nun fast fertig gestaltete Gelände. © Malte Cilsik

Anfang September berichteten wir über einen geplanten Spielplatz, der auf dem Gelände der Wohnungsgenossenschaft Lüdenscheid In der Mark entstehen sollte. Den Worten sind nun Taten gefolgt.

Lüdenscheid – Mittlerweile fehlen nur nur noch eine Bank, die Bepflanzung und eine kinderwagenfreundliche Zuwegung auf dem rund 400 Quadratmeter umfassenden Gelände, welches sich auf Höhe der Hausnummer 5 befindet. Das verriet Frank Albrecht, Technischer Leiter bei der Wohnungsgenossenschaft Lüdenscheid (WGL), bei einem Pressetermin mit mehreren Anwohnern.

Solch ein soziales Miteinander gibt es nicht mehr häufig heutzutage.

Mehr als zehn von ihnen halfen dabei mit, dass Hangrutsche, Schaukeln und Co in so kurzer Zeit auf der ehemaligen Bauschuttfläche entstehen konnten. „So etwas gibt es nicht mehr häufig heutzutage“, sagt Sina Ott, die das soziale Miteinander beim Aufbau sehr genossen habe. Albrecht erklärte, dass sich diese Vorgehensweise bei der WGL seit Jahren bewährt habe: „Wer beim Aufbau involviert war, behält in der Regel auch das Endprodukt im Auge. Das hilft uns enorm dabei, unsere mittlerweile zahlreichen Spielplätze in einem guten Zustand zu erhalten.“



Auch die Kritik, die sich nach der Ankündigung des geplanten Baus vonseiten einiger Anwohner regte, griff der Technische Leiter noch einmal auf. Unter anderem befürchteten diese damals einen hohen Lärmpegel. „Wenn man sich den fertigen Spielplatz anschaut, wird, denke ich, klar, dass dieser hauptsächlich für kleine Kinder interessant ist. Und wenn diese den Spielplatz mit ihren Eltern besuchen, glaube ich nicht an eine hohe Lärmbelastung.“ Auch als Treffpunkt für Jugendliche sei das Gelände aufgrund seiner Lage und Topografie uninteressant.