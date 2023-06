Mit Münchner Wiesn-Band: Oktoberfest mit rund 1500 Gästen in Lüdenscheid geplant

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Die dritte Ausgabe von „Sauerland XXL“ soll erstmals ein Oktoberfest werden. Mit dabei: Eine Müchner Wiesn-Band und ein alter Bekannter von den vergangenen Mallorca-Partys.

Lüdenscheid (NRW) – „O’zapft is!“ heißt es am 21. Oktober in der historischen Schützenhalle am Loh: Die dritte Ausgabe von „Sauerland XXL“ soll erstmals ein Oktoberfest werden, nach zwei erfolgreichen Mallorca-Partys unter diesem Namen wagen sich die Organisatoren Armin Klose und Marco Schulz mit ihrer noch jungen „Jam Gastro GmbH“ damit auf Neuland.

„Oktoberfeste funktionieren andernorts gut, hier in der Region sucht man sie jedoch meist vergeblich“, sagt Klose, der dabei auf Dortmund als nächstgelegene Anlaufstelle verweist.

Umso wichtiger war es den Organisatoren laut Klose daher, sich mit den „Partyräubern“ eine Münchner Wiesn-Band auf die Bühne zu holen.

Die Sauerland XXL-Mallorcapartys waren in der Schützenhalle zuletzt stets gut besucht. © Cornelius Popovici

„Da wissen die Leute, was die bekommen. Die Partyräuber spielen jährlich auf dem Münchner Oktoberfest und dem Cannstatter Wasen“, sagt Klose – mit einem Programmspektrum von „zünftig bis modern“ könnten sie dabei jedes Publikum begeistern.

Oktoberfest in Lüdenscheid: Lorenz Büffel wieder zu Gast

Bereits im Oktober 2022 war Lorenz Büffel bei Sauerland XXL dabei – auch in diesem Jahr wird der Animateur im Mega Park auf Mallorca auf seiner Tour durch Deutschland wieder einen Stopp in der Bergstadt einlegen.

„Nach seinem Mega-Auftritt im vergangenen Jahr haben wir ihn uns gleich wieder als Option gesichert“, verrät Klose. Mit dabei seien natürlich auch wieder Büffels größte Hits wie „Johnny Däpp“ und „Der Zug hat keine Bremse“.

Einzeltickets und Tischreservierungen

Passend zum Thema soll es in der Schützenhalle original Benediktiner Hell im Ausschank, bayrische Deko und „zünftige Schmankerl“ geben. „Wie bei einem Oktoberfest üblich werden wir die gesamte Halle mit Bierzeltgarnituren bestuhlen“, kündigt Klose an.

Entsprechend laufe auch die Reservierung ab: Tische für maximal zehn Personen können in drei unterschiedlichen Kategorien – festgelegt anhand ihrer Lage und einer entsprechenden Anzahl an Freigetränken – gebucht werden.



Die Preisspanne reicht dabei von 258,71 Euro bis 413,96 Euro, pro Kategorie sind 30 bis 40 Tische verfügbar. Auch Einzeltickets mit einer freien Platzwahl sind für 25,83 Euro erhältlich.

Aktuell können die Tickets nur online unter www.sauerland-xxl.de gekauft werden, ob es noch einen stationären Verkauf und eine Abendkasse geben wird, ist laut den Veranstaltern noch offen.

Los gehen soll’s am 21. Oktober um 18 Uhr, erwartet werden rund 1500 Gäste.