Mit Lastenrad zum Seerosenteich: Zukunftsfestival Buntes Lünsche am 18. Juni

Von: Susanne Kornau

Viel praktische und organisatorische Arbeit fließt in die große Veranstaltung, die der Verein Nachhaltig leben in Lüdenscheid gemeinsam mit den „Bees for Nature“ und dem Fachbereich Klima- und Umweltschutz auf die Beine stellt. © kornau

Fast 25 Aussteller präsentieren sich, ihre Ideen und Angebote beim Zukunftsfestival buntes Lünsche am 18. Juni.

Lüdenscheid – Woanders hängen Seerosen als Wertanlage an der Wand, hinterm Zeppelin-Gymnasium sind sie dort, wo sie hingehören: im Teich. Einen Seerosenteich anzulegen, ist keine Kunst, und nicht nur die metallisch schimmernden Libellen sind dankbar dafür. Ringsherum blühen Klatschmohn, Heckenrosen und Zierlauch, die Atmosphäre ist wohltuend entspannt.

Trotzdem wird gearbeitet, geklopft und gehämmert. Gregor Rohlmann, früher selbstständiger Naturgartenplaner und seit Langem engagierter Imker, legt letzte Hand an eine Holzkonstruktion. Andere kümmern sich darum, dass auf die Webseite des Vereins Nachhaltig leben in Lüdenscheid die letzten Infos zum Tag kommen. Die große Vitrine für die Ausstellungsstücke des Schmetterlingsexperten muss noch abgeholt werden. Und Marcus Müller, Fachbereichsleiter Klima- und Umweltschutz, packt eigens eines der drei Lastenräder, die die Stadt seit zwei Monaten hat.

Der Auftrag an die STL-Tischler ist raus, dafür einen klappbaren Tisch zu konstruieren für Flyer und Infomaterial. Klimaschutzbeauftragte Lea Schnippering ist mit eingespannt, Matthias Knipp aus dem Fachbereich kümmert sich ebenfalls um Organisatorisches. Es wird.

Portfolio der Nachhaltigkeit in Lüdenscheid

Denn der Bienengarten erwartet Besuch: Am 18. Juni ist er Teil des „Zukunftsfestival buntes Lünsche“. Zwischen 11 und 17.30 Uhr dreht sich auf dem Zeppelin-Gelände (innen und außen) alles um die Zusammenhänge in der Natur, und vor allem darum, wie der Mensch nachhaltiger und klüger damit umgehen kann. Zum Beispiel, indem er vegetarische Potthucke isst oder im Schnippel-dipp-do-Kurs lernt, wie köstlich kreative Küche ist. Und wie wichtig es ist, wertschätzend mit Lebensmitteln umzugehen. Kurzum: Es wird „das Portfolio der Nachhaltigkeit in Lüdenscheid“ präsentiert, wie es Marcus Müller nennt.

Das Gefühl, genau zum richtigen Zeitpunkt durchzustarten, Menschen und Themen zu vernetzen, ist stark. Das Veranstaltertrio besteht aus dem städtischen Fachbereich Umwelt und Klima, aus der Bienen-AG Bees for Nature (Schulimkerei und Wildbienen-Lehrpfad) sowie dem Verein Nachhaltig leben in Lüdenscheid. Rund 25 Aussteller decken eine Fülle von Interessen ab, darunter Schulen und Verbände sowie klassische Akteure wie das Naturschutzzentrum, der Hegering mit der Waldschule, STL oder Phänomenta.

„Der Zug nimmt gerade Fahrt auf“

Das Foodsharing Schalksmühle-Lüdenscheid, die Tafel und Solawi stehen für den Schwerpunkt, den die Vereinsaktiven um Ulrike Rohlmann und ihren Stellvertreter Lothar Brunner diesmal setzen möchten: Lebensmittel. „Der Zug nimmt gerade Fahrt auf“, sagt Ulrike Rohlmann und strahlt. Die Zeit ist reif für eine konzertierte Aktion in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Auch der Themengarten ist bunt und artenreich.

Fast 25 Aussteller präsentieren sich, ihre Ideen und Angebote beim Zukunftsfestival. Dazu kommen noch vier Fachvorträge zu speziellen Themen: Martin Herbst beschreibt aus eigener Erfahrung, wie man Artenvielfalt fördern kann – „im eigenen Garten, auf dem Firmengelände, auf kommunalen Grünflächen“.

Energieberater Helge Pfingst (Verbraucherzentrale) spricht über „Strom aus Sonne“, seine Kollegin, Umweltberaterin Julia Brockhaus, referiert über „Lebensmittel – zu wertvoll für den Müll!“ Und Steffen Levin (Fitness Factory) setzt auf selbst gemachte Fitnessriegel. Ort und Zeit der Vorträge stellt der Verein auf seine Webseite nachhaltig-luedenscheid.de. Diese und andere Infos zum Programm gibt’s auch direkt am Vereinsstand auf dem Schulhof vor der Pausenhalle.