KI kennt sich in Lüdenscheid nicht aus: Mit Dr. Hollstein im Forum feiern

Von: Fabian Paffendorf

Das Forum am Sternplatz ist laut der Künstlichen Intelligenz kein Center-Leerstand, sondern ein öffentlicher Platz, an dem jederzeit tolle Events stattfinden. Ein Besuch dieses „wichtigen“ Kulturortes wird empfohlen. © Kornau

Unfreiwillige Komik und ein Systemabsturz bei Fragen zur Rahmedetalbrücke: Die Künstliche Intelligenz „ChatGPT“ zeichnet ein völlig absurdes Zerrbild von Lüdenscheid.

Lüdenscheid – „ChatGPT“ ist der Name eines Online-Programms, das aktuell in der Tech-Welt als digitale Revolution gehandelt wird. Die Künstliche Intelligenz (KI) durchsucht in Sekundenschnelle das komplette Internet und formuliert aus den Ergebnissen sowie Informationen ihrer eigenen Datenbank Texte bis hin zur akademischen Abschlussarbeit. Zum Thema Lüdenscheid fällt dem Programm allerdings nicht viel Sinnhaftes ein.

Mehr noch: Im Test bekam die LN-Redaktion von „ChatGPT“ fast durchweg nur absurde Informationen zur Bergstadt serviert. Und dabei fing das Ganze noch relativ vielversprechend an. Zumindest, wenn man zum Thema Einwohnerzahl wohlwollend ein Auge zudrücken mag. „Lüdenscheid ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Sie liegt im Kreis Märkischer Kreis und hat etwa 83 000 Einwohner. Die Stadt ist bekannt für ihre Metallverarbeitungsindustrie und beherbergt mehrere bedeutende Unternehmen in diesem Bereich“, weiß die KI. Nächster Versuch: Vielleicht ist der Bot ja bei der Einwohnerzahl Lüdenscheids im Jahr 2021 treffsicherer.

Wundervolle Bevölkerungsentwicklung in der Bergstadt

„Lüdenscheid hatte laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2021 etwa 51 000 Einwohner“, lautet die Antwort des Programms. Dass die Quelle dieser Zahl das Statistische Bundesamt sein soll, ist eben solch ein Unsinn wie ein Bevölkerungswachstum über 32 000 Einwohner in den vergangenen zwei Jahren. Bei der Antwort auf die Frage nach kulturellen Institutionen und Freizeitangeboten in der Bergstadt arbeitet sich die Software an Allgemeinplätzen ab: Es könne sein, dass es Theater, Festivals und Angebote für Familien gebe.

Einzig bei der Verkehrsanbindung des Sauerland-Centers irrt ChatGPT mal nicht. Screenshots: Paffendorf © Privat

Neben den Stadtmuseen biete Lüdenscheid noch kleinere Galerien, Touristen könnten viel Wandern oder rund um die Stadt mit dem Fahrrad fahren. Dann aber wird der Bot konkret: Als besondere touristische Attraktion empfiehlt „ChatGPT“ das Forum am Sternplatz als Erlebnis- und Kulturort. Wer zum Einkaufen nach Lüdenscheid komme, der profitiere laut dem Programm auch von den reichhaltigen Shopping-Angeboten im Sauerland-Center und dem Einkaufszentrum, das angeblich „City Point“ heiße.

Kino-Fans müssen sich auf längere Wege einstellen

Und? Gibt’s auch Kinos in Lüdenscheid? – Da es in Lüdenscheid keine Lichtspielhäuser gebe, empfiehlt die KI einen Besuch in einem Hagener oder Dortmunder Multiplex. Noch weniger – nämlich überhaupt nichts – fällt der vermeintlichen Tech-Revolution dann zum Thema Bürgermeister, lokale Medien oder Restaurants vor Ort ein. Zumeist verweist die KI darauf, doch bitte die Homepage der Stadt Lüdenscheid aufzusuchen.

Prominente Lüdenscheider sind der KI ebenso unbekannt wie konkrete Ausgehtipps fürs Wochenende. Aber vielleicht kann das Ganze auch mit gewolltem, statt mit ungewolltem Humor glänzen? Also bitten wir „ChatGPT“ doch darum, einen lustigen Lüdenscheid-Witz zu erzählen. Das bekommen wir: „Warum war der Lüdenscheider immer auf dem neuesten Stand? Antwort: Weil er immer die neuesten Zeitungen aus dem Sauerland-Center mitnahm!“ Nun, in unfreiwilliger Komik versteht sich das Programm dann doch besser. Gerne hätten wir noch gewusst, was uns „ChatGPT“ so zur Talbrücke Rahmede zu berichten hat, ab die Frage danach führte zu einem umgehenden Systemabsturz der Software. Wer nun denkt, dass die Entwickler der KI ihr Pulver in Sachen Lüdenscheid schon restlos verschossen hätten, der irrt gewaltig. Noch viel heiterer wird’s nämlich, wenn man gewillt ist, sich noch tiefer in die Systemarchitektur der Software zu begeben.

Der digitale Witze-Onkel kann auch unlustig sein

Auf dem sogenannten „Playground“ der einzelnen Elemente hinter „ChatGPT“ erwarten den Nutzer weitere KI-Chats. Wer der englischen Sprache mächtig ist und nach Informationen nach Lüdenscheid sucht, der ist auch dort goldrichtig – sofern ihm nach grundsätzlich falschen Angaben der Sinn steht. Dieser Chatbot kann sogar auf Nachfrage hin den Lüdenscheider Bürgermeister benennen. Nur heißt der laut Datenkrake eben nicht Sebastian Wagemeyer, sondern Dr. Andreas Hollstein – und ist Verwaltungschef seit 2009. Ob sich Altenas Ex-Bürgermeister überhaupt bewusst ist, dass er laut KI nach einer verlorenen Oberbürgermeister in Dortmund insgeheim die Geschicke in Lüdenscheid leiten soll?

Seit 2009 soll laut der KI Dr. Andreas Hollstein Lüdenscheids Bürgermeister sein. © Paffendorf, Fabian

Da, wo „ChatGPT“ sonst die Daten und Antworten fehlen, dreht dieser Chatbot so richtig auf. Zu erfahren ist, dass im Sauerland-Center das größte Kino in Deutschland beheimatet ist, im Forum am Sternplatz die besten Restaurants zu finden sind und die tollsten Festivals stattfinden. Filialen von H&M oder Zara gibt’s laut KI zugleich im Sauerland-Center, im City Center sowie einem Einkaufszentrum namens Promenaden-Galerie.

Aus der Abteilung „Lüdenscheid-Witze“: Unfreiwilliger Humor ist dann ganz augenscheinlich doch mehr die Stärke von ChatGPT. © Privat

Als Freizeit-Tipp hält der Bot immerhin die Phänomenta bereit. Nur wer die dazu angegebene Adresse „Im Wertacher Moor 2, 58513 Lüdenscheid“ im Navi eingibt, kommt dort garantiert nie an. Um tolle Lüdenscheid-Tipps ist das Programm nicht verlegen, wirft mit Falschinformationen um sich, dass es kracht. Fazit nach einer Stunde Frage-Antwort-Spielchen: Lüdenscheid ist die Geburtsstadt des Fußballers Mario Götze, hat zahlreiche Seen, einen sehenswerten Schlosspark, Künstler wie Wolfgang Tilmanns hervorgebracht...