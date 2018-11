Westernhagen-Hits bei Dahlmann

Lüdenscheid - Nach mehr als vier Jahren Pause setzt die Mit-18-Band am Samstag, 24. November, dem Meister der deutschen Rockmusik, Marius Müller-Westernhagen, wieder einmal ein akustisches Denkmal in Lüdenscheid im Dahlmann-Saal.

„Sexy“ oder „Freiheit“, „Johnny Walker“ oder „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ bestechen durch handfeste Musik und Texte. Die Mit-18-Band weist trotz ihrer langjährigen Zusammenarbeit keine Gebrauchsspuren auf, heißt es seitens des Veranstalters.

Das Publikum darf nicht nur zuhören, sondern soll mitsingen. Der Vorverkauf hat begonnen. Das Ticket kostet im Vorverkauf 16 Euro plus Gebühr und ist erhältlich in Lüdenscheid im LN-Ticketshop und bei Dahlmann sowie in allen dem MZV angeschlossenen Geschäftsstellen und über info@gaststaette-dahlmann.de (Abendkasse 20 Euro).