„Mission impossible“ weiht neuen Konzertsaal im MK ein

Von: Jutta Rudewig

Für Footprints SL waren die Konzerte die ersten beiden Auftritte nach der Pandemie-bedingten Pause. © Popovici

Zweimal ein volles Haus und noch jede Menge Reservierungsanfragen – für die städtische Musikschule wurde der Doppelauftritt der Bigband Footprints SL am Wochenende eine mehr als rundum gelungene Sache.

Lüdenscheid - Für den Klangkörper war’s der erste große Auftritt nach der Pandemie-bedingten Pause, für das Musikschulteam vor allem im Vorfeld ein gutes Stück Arbeit. Bei Musikschulleiterin Katja Fernholz-Bernecker stand die gesundheitliche Sicherheit der Besucher an oberster Stelle. Schon Tage zuvor wurden peinlich genau und mit dem Zollstock Abstände gemessen, Stühle gestellt, wieder umgestellt und anders ausprobiert, war’s doch nicht nur für die Bigband um ihren Leader Thomas Wurth eine Art Neustart, sondern auch das erste große Konzert im neuen Musikschulgebäude am Staberg.



„Das war ein schöner Anblick, aus der Altstadt zu kommen und das hell erleuchtete Foyer zu sehen“, sagt die Musikschulleiterin. 135 Gäste fanden bei den Konzerten am Freitagabend und Samstagabend jeweils Platz im Konzertsaal. Je nach Art der künftigen Konzerte können bis zu 150 Besucher kommen. An beiden Abenden moderierte Thomas Wurth die Kompositionen in gewohnt gekonnter Manier an. Die Konzerte standen unter dem Titel „New:)s“ und boten musikalische Gassenhauer wie Camila Cabellos „Havana“, aber auch Filmmusik, beispielsweise das Titelthema aus der „Mission impossible“-Reihe.

Zweimal „ausverkauft“ und eine Reservierungsliste - die Konzerte im neuen Konzertsaal waren ein voller Erfolg. © Popovici

Bei freiem Eintritt – Karten mussten im Vorfeld im Musikschulsekretariat reserviert werden – ließen sich die Zuhörer gern vom satten Sound der Instrumente mitreißen und sparten nicht mit Beifall.



Für den kleinen Hunger zwischendurch sorgte der Catering-Service Geier, der voraussichtlich auch bei der Teilnahme der Musikschule an der langen Nacht der Kultur am 22. Oktober mit am Start ist. Dann treten im neuen Konzertsaal am Staberg ebenfalls große Ensemble auf. Einen weiteren Termin können sich die Freunde der Musikschule schon einmal vormerken: Am 30. Oktober ist die Musikschule wieder zu Gast in der Phänomenta.