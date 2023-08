Missglücktes Wendemanöver: Lkw-Fahrer demoliert sechs Autos in der Innenstadt

Von: Olaf Moos

Diesen Opel Combo und fünf davor abgestellte Fahrzeuge – Kundenautos vor der Kfz-Werkstatt Helbig – demolierte der Fahrer eines Sattelschleppers am Donnerstag. © Olaf Moos

Diverse Schäden, zum Beispiel an einem Hochbeet am „Knapp“, und Driftspuren auf der Fahrbahn der Weststraße belegen: Immer wieder missachten Lkw-Fahrer das Verbot, vom Sauerfeld oder der Kölner Straße auf die Weststraße abzubiegen. Am Donnerstagmorgen hat der Fahrer eines Sattelschleppers aus Polen für einen kapitalen Sachschaden gesorgt.

Lüdenscheid - Der 39-Jährige war gegen 9.30 Uhr trotz der Verbotsschilder in die Weststraße eingefahren, bemerkte seinen Fehler jedoch und wollte wenden. Bei dem Manöver erwischte das Heck seines Sattelaufliegers einen am Straßenrand abgestellten Opel Combo, riss die Rückseite des Kleintransporters auf und drückte ihn gegen weitere fünf Autos – Kundenfahrzeuge der Kfz-Werkstatt „Autoservice 123 Helbig“.

Betroffen waren ein Opel Meriva, ein weiterer Combo, ein VW Passat, ein Golf sowie ein VW Tiguan. Die exakte Schadenshöhe war am Donnerstag nach Polizeiangaben noch nicht bezifferbar.

Werkstatt-Inhaber Sascha Helbig und ein weiterer Zeuge des Unfalls rannten dem polnischen Sattelzug hinterher. Dessen Fahrer war nach dem missglückten Wendemanöver auf die Kölner Straße abgebogen und stoppte an der nahe gelegenen Bushaltestelle. Um einen Fall von Unfallflucht handelte es sich nach Worten von Polizeisprecher Lorenz Schlotmann jedoch nicht. „Offenbar war der Mann bemüht, zunächst die Weststraße wieder freizumachen.“ Der 39-Jährige musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und ein Bußgeld bezahlen.



Werkstatt-Seniorchef Siegfried „Siggi“ Helbig kommentiert den neuerlichen Vorfall vor seinem Geschäft mit eindeutiger Kritik. „Hier fahren jeden Tag mindestens fünf Schwerlaster her. Das Lkw-Durchfahrtsverbot für die Weststraße muss besser kontrolliert werden!“