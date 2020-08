Missbrauch in Lüdenscheid: Krisenstab der Kirche will den Fall jetzt aufklären

Missbrauch in einer evangelischen Kirchengemeinde in Lüdenscheid.

Den Missbrauchsvorwürfen von mindestens fünf Opfern gegen einen ehrenamtlichen Jugendbetreuer in Lüdenscheid wird auch nach dem Tod des Tatverdächtigen nachgegangen. Der Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg verspricht Aufklärung.

Lüdenscheid - Nach dem Freitod des Beschuldigten am Donnerstagabend haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen einen ehrenamtlichen Jugendbetreuer wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Jugendlichen eingestellt. Nun will der Krisenstab des Evangelischen Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg den Vorwürfen von mindestens fünf Betroffenen nachgehen. Mittags hatte der Krisenstab die Evangelische Kirchengemeinde Brügge/Lösenbach, in der der Verstorbene tätig war, in einer Gemeindeversammlung im Gemeindezentrum Lösenbach informiert. Am Nachmittag lud der Kirchenkreis dann zur Pressekonferenz.

Dabei stellte sich der neue Leiter des heimischen Krisenstabs vor. Es ist Alfred Hammer, bis Ende 2018 Superintendent des Kirchenkreises Arnsberg und jetzt im Ruhestand. Am vergangenen Montag habe ihn Präses Annette Kurschus gebeten, den Krisenstab in dem Lüdenscheider Fall zu leiten – weil Superintendent Klaus Majoress am Montag (31. August) selbst in den Ruhestand geht. Nach eigenen Worten seit Mittwoch steht Alfred Hammer dem Gremium vor, dem neben Experten der Landeskirche, Vertreter der Kirchengemeinde Brügge/Lösenbach und des CVJM Lüdenscheid-West angehören.

Hammer betonte den Willen zur Aufarbeitung im Krisenstab, die Zuwendung zu den bislang bekannten Betroffenen und Hilfe und Unterstützung für die Gemeinde. In der gestrigen Gemeindeversammlung, an der rund 100 Gläubige teilnahmen, habe er „Menschen in einer Schocksituation“ erlebt, berichtet Hammer. Gleichzeitig lobte er die Sachlichkeit der Diskussion und die kritischen Nachfragen der Gemeindemitglieder, wie zum Beispiel „Habt Ihr weggeguckt?“ Dieser Frage werde man nachgehen, versprach Hammer den Gemeindemitgliedern.

Die Jugendarbeit in der betroffenen Jugendgruppe ruht bis auf Weiteres. Man werde aber für die Jugendlichen da sein und schnellstmöglich wieder ein betreutes Angebot machen, sagte Hammer. In der Gemeindeversammlung waren auch Experten des Märkischen Kinderschutz-Zentrums und der Psychologischen Beratungsstelle Lüdenscheid zugegen. Die Frage, warum sich die Betroffenen erst nach teilweise mehr als 30 Jahren melden, begründeten sie nach den Worten von Hammer mit „Angst und Scham, darüber zu sprechen.“

Inhaltlich blieb der neue Krisenstabsleiter vage: Ob dem Krisenstabsleiter weitere Hinweise auf Missbrauchsfälle vorliegen, ließ er ebenso unbeantwortet wie die Frage nach möglichen weiteren Opfern. Wohlgemerkt: Er verneinte die Fragen nicht, gab aber auch sonst keine Auskünfte – übrigens auch nicht in der Gemeindeversammlung, wie Teilnehmer bemerkt hatten.

Transparent machte Kirchenkreis-Sprecher Matthias Willnat aber die Kommunikationswege seit Gründung des Krisenstabs am 23. Juli. Man habe die Gemeinde bereits Anfang August über die Missbrauchsvorwürfe gegen den Ehrenamtlichen informieren wollen. Dafür habe es bereits konkrete Pläne gegeben. Aufgrund der dringenden Bitte der Polizei, die die Ermittlungen durch eine Information innerhalb der Gemeinde gefährdet sah, habe man darauf verzichtet. Am Donnerstagvormittag (27. August) machte die Polizei in einer knappen Mitteilung die Missbrauchsvorwürfe in einem Lüdenscheider Jugendverband öffentlich. Wenig später bestätigte der Kirchenkreis, dass sich die Vorwürfe auch auf die Zeit beziehen, als der Betreuer für die Kirchengemeinde tätig war.

Unklar blieb am Sonntag, ob der inzwischen verstorbene Tatverdächtige durch die Polizei zu den Vorwürfen befragt worden war. Er war durch Kirchenvertreter Ende Juli über die Anschuldigungen gegen ihn informiert worden. Der Ehrenamtliche musste daraufhin seinen Schlüssel abgeben und erhielt ein Hausverbot. Die von ihm organisierte Jungen-Freizeit fand ohne ihn statt.

Der Krisenstab stellt die Berichte der Betroffenen nicht infrage. Krisenstabsleiter Hammer machte deutlich, dass man noch am Anfang der Aufarbeitung stehe. Es werde sich erst noch zeigen, welche Lehren man aus den Ereignissen in Lüdenscheid ziehen kann. Die nächste Sitzung des Krisenstabs ist am Dienstag (1. September).

