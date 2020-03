Mindestens 500 Euro Bußgeld! Bürgermeister: Kontaktverbot wird streng kontrolliert 

Lüdenscheid – Um die Verbreitung des Coronavirus‘ zu verlangsamen, sind weitere Maßnahmen erforderlich, teilte die Stadt Lüdenscheid am Sonntagabend mit.

Diese dienen dazu, Zusammenkünfte von Bürgern auf ein Minimum zu reduzieren. Daher gilt in ganz Deutschland ab Montag, 23. März, 0 Uhr, ein Kontaktverbot. Das Land Nordrhein-Westfalen konkretisiert dieses mit einer entsprechenden Rechtsverordnung, die somit auch für die Stadt Lüdenscheid bis einschließlich 19. April gilt.

Ab Montag ist das Ordnungsamt angehalten, noch strenger zu kontrollieren. Verstöße gegen die neuen Regeln sollen mit mindestens 500 Euro geahndet werden. Derzeit bereitet die Stadt Lüdenscheid einen Bußgeldkatalog für Corona-Vergehen vor.

Diese Verschärfungen gelten ab sofort:

Versammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit sind nicht mehr zulässig. Ausgenommen sind die Kernfamilie und Lebenspartner.

Gaststätten und Restaurants dürfen keine Gäste mehr in ihren Räumlichkeiten bedienen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause.

Geschlossen werden auch alle Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege. Davon betroffen sind etwa Friseure, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios und Massagesalons. Medizinisch notwendige Behandlungen sollen weiter möglich bleiben.

„Die Verschärfung und Vereinheitlichung der bundes- und landesweiten Maßnahmen ist ein wichtiges Signal. Ich appelliere noch einmal an alle Bürger, sich an diese Regeln zu halten“, sagt Bürgermeister Dieter Dzewas. Er kündigte an, dass die Mitarbeiter des Ordnungsamtes in enger Kooperation mit der Polizei ab sofort die Einhaltung der Regeln überprüfen und bei Nichteinhaltung Strafen und Ordnungsgelder verhängen werden.

