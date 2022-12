Ausgeklügeltes Lern-Konzept

7,5 Millionen Euro für neues Bildungsangebot in Lüdenscheid

Von: Susanne Kornau

In Berlin eröffnete 2020 das erste Tumo-Center Deutschlands. Die KfW-Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) hat als Förderer und Finanzierer die innovative Idee aus Armenien nach Deutschland geholt. © Jonas Wresch

Die Bergstadt setzt zunehmend auf eine Rolle als Bildungszentrum für die Region, um jungen Menschen und den Betrieben vor Ort Perspektiven zu geben. Nun ist man einen großen Schritt vorangekommen.

Lüdenscheid – Ideen sind keine exklusive Sache. Manchmal wird an verschiedenen Orten an ähnlichen Konzepten gearbeitet. Manchmal kommt der Anstoß von privater, manchmal von staatlicher Seite. Mitunter treffen gute Ideen unterwegs aufeinander: wie beim Tumo-Center und dem Lernfabriksken. Beide Konzepte spielen für Lüdenscheids Zukunft eine Schlüsselrolle. Eines geht gerade auf die Zielgerade: Zum Jahresende kam die Nachricht aus Berlin, dass Lüdenscheid 7,5 Millionen Euro für ein Tumo-Center erhält. Die Freude im Rathaus ist groß: Der Bildungsstandort bekommt ein digitales Profil.



„Jetzt entsteht, glaube ich, etwas Einzigartiges für diese Bildungslandschaft“, sagt SPD-Bürgermeister Sebastian Wagemeyer. Ein Gemeinschaftswerk, vor Corona und Brückensperrung begonnen und heute doppelt aktuell. Seit Jahren habe man über Parteigrenzen hinweg daran gearbeitet, heißt es in der Runde, zu der CDU-Ratsherr Björn Schöttler und FDP-Fraktionsvorsitzender Jens Holzrichter gehören. Auch dank der „sehr starken Initiative“ des FDP-Bundestagsabgeordneten Johannes Vogel profitiere Lüdenscheid, heißt es. Björn Schöttler, Leiter des politischen Begleitgremiums, kommentiert die gute Nachricht: „Ich glaube, es wird die Region massiv vorantreiben.“



Am Anfang stand die Idee vom Lernfabriksken. Das durchläuft gerade als Digital-Projekt den Regionale-25-Prozess. Das Ziel auch hier: Fördermittel für die Region. Einfach ist das nicht. Die „Förderkulisse“ hält kaum Schritt mit den rasanten Entwicklungen auf digitalem Gebiet. Ein schwerfälliges Instrument, gleichwohl unverzichtbar. Also feilt man weiter an der Anbindung an schulische Ausbildung, am Konzept, digitale Fähigkeiten früh und gezielt zu fördern. Das Tumo-Center geht in eine ähnliche Richtung, ist aber breiter angelegt. Und es läuft bereits. Wahrscheinlich Anfang 2024 soll es auch hier laufen.



Ausgeklügeltes Lern-Konzept

Ein Tumo-Center ist ein außerschulischer Lernort, in dem nach ausgeklügeltem Konzept digitale Bildung für junge Leute zwischen 12 und 18 Jahren systematisch vorangetrieben wird. Kostenlos und abwechslungsreich. Aber auch mit einer gewissen Verpflichtung: einem Vertrag und festen Lernzeiten. Das Ziel: jungen Menschen den Zugang zur digitalen Welt so gut und professionell wie möglich zu ebnen.



Für den Nachwuchs, die Ausbildung und die Wirtschaft vor Ort sei das gut, findet Schöttler: „Wir schaffen ganz massive Möglichkeiten modernster Lernmethoden.“ Die Fäden laufen zusammen bei der Stabsstelle Regionale-Büro im Rathaus, bei Heike Müller-Bärwolf und Ricarda Nebeling. Bald stehen Dienstreisen an: nach Armenien und nach Berlin. Die Praxis sehen. Eindrücke sammeln. Weitere Ideen mitbringen.



In die Dankbarkeit über die Zusage mischt sich die selbstbewusste Einschätzung, dass das angesichts der Probleme durch die Brückensperrung notwendig war. „Wir fordern auch ein, dass uns in dieser Situation geholfen wird“, bekräftigt Sebastian Wagemeyer. Die Fördermillionen seien „ein ganz wichtiges Signal“. Am Ende ist das Tumo-Projekt aber nur ein Baustein auf dem Weg zur angestrebten Bildungsregion. „Auch die FH gehört dazu“, betont Sebastian Wagemeyer. Und das Lernfabriksken. Das treibe man weiter voran. Man wolle, so Wagemeyer, eine stärkere Verzahnung versuchen.



Das erste Tumo-Center wurde 2011 in Armenien eröffnet. Im Franchise-System wandert die Idee in weitere Metropol-Regionen. Das erste Tumo-Center in Deutschland eröffnete 2020 in Berlin. Nun also Lüdenscheid. Das ist anders als in Großstädten mit bevölkerungsreichen Einzugsgebieten und bester Verkehrsanbindung. Dort erreicht man auf Anhieb sehr viele junge Menschen. Ein riesiges Potenzial. Aber: „Wir können Vorreiter werden im ländlichen Bereich“, sagt Ricarda Nebeling von der Stabsstelle Regionale-Büro. Neben Lüdenscheid bekommt noch ein weiterer Ort – Hirschaid im Landkreis Bamberg – die Förderung vom Bund. Mit dem dortigen Bürgermeister hat Sebastian Wagemeyer schon telefoniert. Es gibt viel zu bereden zwischen den beiden geförderten Modellregionen Deutschlands, die „Blaupausen“ werden können.



Natürlich muss man nicht bei null anfangen. Es gibt ein Tumo-Konzept für ländliche Regionen. Das sieht vor, im Umland Boxen als Anlaufstellen einzurichten. Mit modernster Technik, festen Zeiten, professioneller Anleitung. Wer Feuer fängt, Talent und Ehrgeiz hat, wer also mehr will, muss nach Lüdenscheid kommen. Ein zentraler Standort wird gerade gesucht, wo Raum ist für Workshops und Weiterentwicklung, dafür, dass es von der Breite in die Tiefe geht. Mehr noch: „Wir wünschen uns einen Standort, der auch positive Auswirkungen auf die Umgebung hat“, sagt Jens Holzrichter. Ein Gesamtpaket.



„Das Satellitenkonzept mit den Boxen ist sehr interessant“, findet Holzrichter. Er ist zufrieden, was sich aus der Idee „über alle Parteigrenzen hinweg“ entwickelt hat. Die Entwicklung zeige, wie wichtig und notwendig es sei, die Jugend für Informationstechnologie zu begeistern. Für Arbeitgeber sei die Fachkräfte-Perspektive wichtig. Der Bürgermeister nennt es ein „Leuchtturmprojekt“ und für Björn Schöttler muss es „ein Dauerläufer“ werden: „Sind wir nicht mutig genug, in diesen Bereich zu investieren, hängen wir die Jugend ab.“