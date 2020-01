Sportklinik-Gebäude sollen verkauft werden - wer ist der Käufer?

Bau von OP-Trakt

+ © Jan Schmitz Die Außenhülle des OP-Traktes an der Sportklinik ist fertig. © Jan Schmitz

Lüdenscheid – Nach einem stürmischen Jahr will Geschäftsführer Dirk Burghaus die Sportklinik Hellersen 2020 in ruhigeres Fahrwasser navigieren. Die Segel sind gesetzt, dennoch geht es nicht so schnell voran wie erhofft.