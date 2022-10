Millefiori da Villa Humboldt: Neue erste Adresse in Lüdenscheid

Von: Susanne Kornau

Ben Kamili (links), international renommierter Maler mit Atelier in Lüdenscheid, belebt die Villa Humboldt als Restaurant wieder. Restaurantleiter ist Armin Iljazi. © Cornelius Popovici

Er liebt das Leben, die Menschen, die Schönheit, die Natur und den Genuss. Kunst, Kulinarik und Kultur. Das Gesamtpaket. Und er hat einen Ort gefunden, wo er all das konzentrieren, zu schönster Blüte führen möchte: die Villa Humboldt. Wenn Ben Kamili, international renommierter Künstler und Menschenfreund, von seinen Ideen spricht, von den Menschen, die ihn dabei unterstützen, leuchten seine Augen. Die Begeisterung ist ansteckend. Auch Armin Iljazi, Sohn einer befreundeten Gastronomenfamilie, brennt für die Idee, die Villa als ein Restaurant zu führen, in dem sich das ganze Know-how der professionellen Gastgeber – so unaufdringlich wie ausschließlich – um den Gast dreht.

Lüdenscheid - Millefiori da Villa Humboldt soll die neue erste Adresse lauten, bereits im November öffnen sich die Türen. Den Schlüssel hat Ben Kamili schon – und zu viele Ideen, um sie alle rechtzeitig umsetzen zu können. Doch etwas Druck treibe die Dinge voran, findet er. Und der Gastronom seiner Wahl nickt.

Restaurant als Wohlfühlort

Armin Iljazi ist 25, wie Kamili in Nord-Mazedonien geboren und in Deutschland, in Berlin, aufgewachsen. Gastronomie bestimme das Leben seiner Familie seit Generation, erzählt er. Er wollte das unbedingt auch, wollte es von der Pike auf lernen. Mit nicht einmal 16 Jahren habe er eine Lehre als Restaurantfachmann begonnen und sich durch namhafte Betriebe in Deutschland und der Schweiz immer weiter nach oben gearbeitet. Hat gelernt und aufgesogen, was ihm gefiel. Und was nicht. Und er weiß: Den perfekten Ort für den Gast kann man überall schaffen. Mit dem richtigen Team, der richtigen Einstellung. Warum also nicht hier, nicht jetzt: „Wir sind an einem Punkt, wo ich mich verwirklichen kann. Wir kreieren unser eigenes Konzept.“ Er ist selbstbewusst, schwärmt. Die Küche hat eine klare italienische Ausrichtung, doch Iljazi liebt die französische Note. Saisonales, Wochenempfehlungen, regionale Produkte seien wichtig, aber auch immer wieder der Blick nach außen, gerne verbunden mit einer Einladung an Gastköche aus aller Welt – so soll es sein. Vor allem soll es ein Wohlfühlort sein: „Man kann es modernisieren, sollte aber die alte Schule nicht vergessen. Es muss klassisch bleiben“, findet der junge Gastroprofi.

Für Ben Kamili, den Weltbürger, ist die Verbindung nach Lüdenscheid in den letzten Jahren intensiver geworden. „Mein Mittelpunkt wird immer wichtiger hier“, sagt er, der hier sein Atelier hat, aber auch in Berlin lebt und in Dänemark. Der viel reist, viel kennenlernt – und etwas davon auch an diesem Ort wiederfinden und mit anderen teilen will. Mit der Villa hat er nun ein Projekt, das er nach seinen Wünschen gestaltet, das seine Handschrift tragen wird. Das künstlerisch Wertvolle geht Hand in Hand mit der Funktion. Es bleibt noch viel zu tun. Doch er sieht ihn schon da sitzen, im neuen Ambiente, den glücklichen Gast. Der sich wohlfühlt, Küche, Service und Gesellschaft genießt. Und der sich immer wieder neu inspirieren lässt. Ab 5. November.