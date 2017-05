Rock-Klassiker aus dem Ruhrtal

+ Die Formation Milestones spielt im Rahmen der Thekentour am Samstag bei Dahlmann an der Grabenstraße. - Foto: Schwerte

Lüdenscheid - Im Rahmen der dritten „Theken-Tour“ an diesem Samstag gibt die Formation Milestones ihr zweites Gastspiel im Dahlmann-Saal an der Grabenstraße. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Die Band aus dem Ruhrtal spielt zeitlose Rock-Klassiker in ungewöhnlichen Arrangements. Frei nach dem Motto „weniger ist mehr“ ist dabei nicht die Lautstärke Programm, sondern eher fetzig-romantische lockere Atmosphäre im unplugged Stil, heißt es in der Einladung zum Konzert. Besonderes Kennzeichen der Band ist der vierstimmige Gesang.