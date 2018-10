Unfallflüchtige vor Gericht - so lautet das Urteil 

Lüdenscheid - Sie hat unstreitig Unfallflucht begangen. Doch der Strafrichter lässt Milde walten.

Sie ist eine einfache kleine Löterin in einer Fabrik, und sie sagt: „Ich wollte niemanden betrügen, ganz bestimmt nicht.“ Deshalb hat die 59-Jährige Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, den das Amtsgericht ihr wegen einer Unfallflucht zugeschickt hatte.

Formal, sagt Strafrichter Andreas Lyra, sei die Angeklagte tatsächlich schuldig. Aber es spricht einiges für Milde. Denn als die Arbeiterin am 3. Mai nach der Frühschicht in einem Werk in Halver rückwärts ausparkt und einen fremden Wagen rammt, 2711 Euro Sachschaden, gibt’s reichlich Zeugen: Drei Beifahrerinnen, die nach Hause gebracht werden wollen – Fahrgemeinschaft.

Die Damen haben keinen Kuli an Bord, um mal eben die Personalien aufzuschreiben und an dem verbeulten Auto zurückzulassen, also macht eine von ihnen Handyfotos von der Delle und vom Kennzeichen, und los geht’s. Die Löterin sagt: „Ich wollte gleich am nächsten Morgen zur Personalabteilung und den Unfall melden.“

Doch es dauert nur 20 Minuten, bis die Polizei bei der 59-Jährigen zu Hause klingelt. Sie gibt sofort zu, einen Schaden verursacht und sich vom Hof gemacht zu haben. Der Strafbefehl beläuft sich auf 600 Euro.

Richter Lyra: „Warum sind Sie nicht sofort zur Personalabteilung gegangen?“ Antwort: „Manchmal kommen die richtigen Gedanken erst später in meinen Kopf.“ Lyra: „Ein Zettel hätte auch nicht ausgereicht.“

Rechtsanwalt Dr. Michael Schulte regt eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage an – mit Erfolg. Der Förderverein der Kinderklinik darf sich über 800 Euro freuen.