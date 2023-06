Mietvertrag läuft aus: FH Lüdenscheid hat (noch) keine Umzugspläne

Von: Thomas Machatzke

Wie geht es weiter mit dem Fachhochschul-Standort in Lüdenscheid? Prof. Dr.-Ing. Claus Schuster sieht keinen Grund für einen Umzug. © Cedric Nougrigat

Wie geht es weiter mit dem Fachhochschul-Standort in Lüdenscheid? Nun äußert sich der Rektor der FH Südwestfalen, Prof. Dr.-Ing. Claus Schuster.

Lüdenscheid – Für die Zukunft der Fachhochschule Südwestfalen am Standort in Lüdenscheid gibt es manchen Plan: Der Landtagsabgeordnete Ralf Schwarzkopf (CDU) würde sich über einen Umzug in die Innenstadt (P & C-Gebäude oder Forum) freuen, Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (SPD) sieht die FH weiter im Gebäude mitten im Bildungsquartier am Bahnhof – auch wenn dort 2027 der Mietvertrag ausläuft.



Da die neue Rektorin ihr Amt noch nicht angetreten hat, ist als Rektor weiter Prof. Dr.-Ing. Claus Schuster verantwortlich. Schwarzkopf hatte zuletzt über ein „gutes Gespräch“ mit ihm berichtet, das Schwarzkopf Hoffnung für die Umzugspläne gemacht hatte.



Im Gespräch mit der Zeitung indes übt sich Schuster nun in Zurückhaltung. „Ich bin überrascht gewesen über das Umzugsangebot“, sagt er, „wir fühlen uns sehr wohl dort, wo wir im Moment sind, haben eigentlich nicht den Plan umzuziehen. Im Gegenteil: Es gibt ja sogar die Idee, nebenan noch Neues zu entwickeln. Dafür aber fehlt im Moment das Geld.“

Schuster sagt auch, dass er sich freut, dass sich hochengagierte Personen wie Ralf Schwarzkopf so einbringen würden. „Es ist gut für die Fachhochschule, solche Stakeholder zu haben.“ Aber dann müssten konkret Ross und Reiter genannt werden, damit man weitersehen könne. Grundsätzlich, so Schuster, halte er nichts davon, sich über „halbgare Konzepte“ über die Medien auszutauschen.

„Wir sind mit allen Beteiligten im Gespräch“, sagt er, „aber es gibt noch kein final abgestimmtes Konzept. Klar ist, dass wir den Standort Lüdenscheid so weiterentwickeln wollen, damit er gut von Studierenden nachgefragt wird. Es gibt immer wieder neue Bedarfe. Die gesamte Fachhochschule ist da in einem Strategieprozess.“



Worauf dies hinauslaufen werde, müsse man sehen. Klar sei, dass die FH am Standort Lüdenscheid festhalten wolle. Auch am Standort am Bahnhof. Ob es zudem für eine räumliche Ausdehnung in die Innenstadt reichen wird? Ausgeschlossen ist auch das derzeit nicht.