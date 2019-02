Neuer Wagner-Krimi kommt Ende Februar raus

Lüdenscheid – Theo Kettling und Lieselotte Larisch ermitteln wieder: Nach dem Erfolg seines ersten Lüdenscheid-Krimis „Lünsch-Mord“, der inzwischen in der dritten Auflage verkauft wird, präsentiert Michael Wagner nun den zweiten Teil „Im Grab ist noch ein Eckchen frei“. Das Buch erscheint, wie schon der erste Band, bei Bastei-Lübbe und kommt Ende des Monats in den Handel.

Auch diesmal dürfen sich die Leser auf viel Lüdenscheider Lokalkolorit aus den 1970er-Jahren freuen, kündigt Wagner an. Die Handlung ist zwei Jahre nach dem ersten Krimi angesiedelt – im Jahr 1974, während der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Aber Theo Kettling hat ganz andere Sorgen, denn sein Klassentreffen wird von mysteriösen Todesfällen überschattet. Er kontaktiert Lieselotte Larisch, die resolute ehemalige Grundschulleiterin, mit der er schon den ersten Fall geklärt hat. Unterstützt werden die beiden diesmal von Sabine, der Tochter einer Kiosk-Besitzerin am Kluserplatz, die im ersten Roman noch eine Nebenrolle spielte. „Sabine studiert inzwischen in Kiel und hat Semesterferien“, erzählt Wagner.

Lüdenscheid im Jahr 1974 bedeutet, dass der Rathaustunnel fertig ist und der Sternplatz den Straßenstern ersetzt hat. Zur Erinnerung: Im ersten Band kam die Großbaustelle im Stadtzentrum vor. Der „Böse Wolf“ als Lüdenscheids erster großer Supermarkt werde eine Rolle spielen. Außerdem wird Theo Kettling am Hülscheider Baum vor der damaligen Dicsothek „Old Forrester“ in Bedrängnis geraten. Andere Details sollen ganz allgemein eine Hommage an die 70er-Jahre werden, wie zum Beispiel der VW „Nasenbär“, den der ermittelnde Kommissar Schönfärber fährt. Auch diesmal wird es einen Blick in die Vergangenheit geben.

Der Fliegerangriff auf die „Schnurre“ mit vielen Toten und Verletzten am 28. März 1945, nur wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkrieges, werde eine Rolle in dem Buch spielen. Mehr verrät Wagner noch nicht. Für seine Recherchen über das Jahr 1974 in Lüdenscheid und die Ereignisse am 28. März 1945 hat er viel Hilfe bekommen: Gerd Geisel, selbst als Autor und Referent mit seinen Bilderspaziergängen durch das alte Lüdenscheid bekannt, hat geholfen, um die Stadt im Jahr 1974 beschreiben zu können. Hans Langenbach aus der Rahmede unterstützte den Autor bei der Recherche über den Angriff auf die Schnurre. Auch im Kreisarchiv fand Wagner Material. Steffen Künne vom Verein Traditionsbus Mark-Sauerland lieferte Busfahrpläne aus dem Jahr 1974, damit Theo Kettling auch mit den richtigen Linien unterwegs ist. Anderthalb Jahre hat er an dem neuen Buch gearbeitet, erzählt Wagner.

Anders als bei seinem ersten Krimi stand er diesmal unter Zeitdruck – der Vertrag war unterschrieben, es gab einen fixen Abgabetermin. Das bedeutete für den nebenberuflichen Autor, dass er sich ein tägliches Pensum setzen musste, um fertig zu werden. „Zähne zusammenbeißen und weiterschreiben“, auch wenn die Stimmung vielleicht gar nicht danach war. Aber nun ist es geschafft. Rund 240 Seiten sind fertig.