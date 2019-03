Sauerland-Krimi: Nach Klassentreffen verunglücken Schulkameraden tödlich 

Lüdenscheid – Zu einer Lesung aus seinem neuen Sauerland-Krimi „Im Grab ist noch ein Eckchen frei“ wird der Lüdenscheider Autor Michael Wagner im Stock erwartet.

Am Freitag trägt Wagner ab 20 Uhr und bei freiem Eintritt Passagen aus seinem Buch vor. Das Lüdenscheid der 70er- Jahre wird wieder zur Krimibühne.

Nachdem sie in „Lünsch-Mord“ ihren ersten Mordfall erfolgreich aufgeklärt haben, steht für Theo Kettling und Lieselotte Larisch nun das nächste Abenteuer an. Auf das traditionelle Klassentreffen in der Kneipe „Zur Ollen Piepe“ hat sich Theo Kettling schon lange gefreut. Wie in jedem Jahr geht es bei dem feuchtfröhlichen Wiedersehen hoch her, und Theo bekommt – ebenfalls wie in jedem Jahr – nach unmäßigem Alkoholverzehr einen mustergültigen Filmriss.

Mehr zum neuen Sauerland-Krimi

Als der Frührentner am nächsten Tag verkatert aufwacht, erreicht ihn eine Hiobsbotschaft: Mehrere Schulkameraden sind nach der Feier mit ihren Autos tödlich verunglückt, und zwar völlig unabhängig voneinander. Kann das ein Zufall sein, eine böse Laune des Schicksals? Weil er alleine keine Antwort auf die quälende Frage findet, ruft Theo seine Bekannte Lieselotte Larisch an.

Die pensionierte Schulrektorin merkt sofort, wenn eine Sache zum Himmel stinkt. Also nehmen sie und Theo die Ermittlungen auf – und befinden sich bald auf einer abenteuerlichen Mörderjagd quer durchs Sauerland.