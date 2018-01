Eine Fortsetzung für "Lünschmord"

Neue Morde für Theo und Lieselotte

+ © Görlitzer Michael Wagner hat die Hälfte seines nächsten Buches fertig. © Görlitzer

Lüdenscheid – Theo Kettling und Lieselotte Larisch ermitteln wieder – so viel steht fest. Nachdem der gebürtige Lüdenscheider Michael Wagner mit seinem ersten Lüdenscheid-Krimi, dem Lünsch-Mord, der inzwischen in der dritten Auflage im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen ist, eine gelungene Premiere vorgelegt hat, arbeitet er nun an der zweiten Geschichte.