Michael Schneider: Der Mann, der die Talbrücke Rahmede sprengt

Von: Thomas Machatzke

Der Sprengmeister und sein nächstes „Opfer“: Michael Schneider unter der Talbrücke Rahmede, die am 7. Mai zu Boden gebracht werden soll. © Cornelius Popovici

Michael Schneider ist ein echter „Allrounder“, wenn es um‘s Sprengen geht – mehr als 40 Jahre ist er schon im Geschäft. Wir stellen den Mann vor, der die Talbrücke Rahmede zu Fall bringen soll.

Lüdenscheid (NRW) – Als vor ein paar Wochen in Siegen-Eisern die Nordtrasse der A45-Talbrücke gesprengt wurde, gab es die üblichen spektakulären Bilder. Wenn eine Brücke fällt, schauen die Menschen gerne hin. Sehr genau sogar. An diesem Tag aber schauten sie auch noch genauer als sonst auf den Sprengmeister, denn der hatte vor der Sprengung erst einmal kräftig Nasenbluten, was dann im Nachgang auch die eine oder andere Schlagzeile bestimmte.

Die Brücke fiel trotzdem wie geplant. „Was ist denn da los gewesen, Michi, haben mich die Kollegen auch beim Kongress gefragt“, sagt Michael Schneider und lacht. „Aber alles gut. Das passiert eben. Nicht so schlimm!“

Es ist ein Freitagmittag im April, Schneider hat gerade den Vertretern der Politik und der Medien erklärt, was da am 7. Mai genau passieren soll, wenn die Talbrücke Rahmede fallen wird. Aus 70 Metern Höhe punktgenau auf ihren Umriss. Alles exakt geplant und getaktet, bis ins kleinste Detail.

Es ist ein Tag, der die Faszination vorwegnimmt. Nun steht Schneider unter dieser Brücke, ganz ruhig, ganz geduldig. Die Medien wollen O-Töne, Schneider liefert sie. Er ist nicht nur ein guter Sprengmeister, er ist auch ein guter, geduldiger Erklärer.

Brückensprengung in Lüdenscheid: Talbrücke Rahmede „etwas ganz Besonderes“

„Die Talbrücke Rahmede ist allein durch Medienpräsenz und die politische Präsenz etwas ganz Besonderes, da brauchen wir uns nichts vorzumachen“, sagt der 62-Jährige. „Die technische Herausforderung ist die Umgebung mit den sehr nah stehenden Wohnhäusern, der Galvanik.

Wenn man an der Hauswand der Galvanik steht und steil nach oben schaut, denkt man doch, dass man unter der Brücke steht.“ Und ja, ergänzt Schneider, 70 Meter Höhe und 500 Meter Länge machen diese Sprengung auch besonders. „Mit der Talbrücke Rinsdorf im Jahr 2022 ist das die höchste Brücke, die bisher in Deutschland gesprengt worden ist.“

Auch die Talbrücke Rinsdorf hat Michael Schneider gesprengt. Auch alles perfekt gelaufen, wie kürzlich in Eisern. „Wir bereiten eine jede Sprengung mit der nötigen Sorgfalt vor, da gibt es keinen Unterschied“, sagt er.

Für Michael Schneider ist die Talbrücke Rahmede auch wegen der großen Medienpräsenz etwas Besonderes. © Cornelius Popovici

Wer Michael Schneider zuhört, muss ihn nicht fragen, wo er herkommt. Seine Heimat trägt er auf der Zunge mit sich. In der Nähe von Erfurt ist er groß geworden. Da stand die Mauer noch. In der DDR hat er 1981 seinen Sprengschein gemacht. „Ich habe unter Tage gearbeitet und Schiefer gefördert“, sagt er. „Man hört ja, ich bin Thüringer. Thüringer Schiefer! Unter Tage im Bergbau gehört der Sprengstoff dazu wie beim Bäcker das Mehl, sag’ ich mal so salopp!“

Schneider ist einer, der gerne ganz salopp die Dinge beim Namen nennt. Dafür braucht er auch hier – anders als die Offiziellen von BMDV und Autobahn GmbH – kein Mikrofon. An diesem Mittag unter der Brücke wirkt er unter den Anzugträgern, die auf der Baustelle fremd zu sein scheinen, besonders hemdsärmelig.

Der Helm darf auf seinem Kopf nicht fehlen, auch wenn sonst keiner einen Helm trägt. Und Ohrring und Schnurrbart natürlich auch nicht. Die Riege der Anzugträger klebt an seinen Lippen, wenn er erklärt und ausschmückt und immer wieder das Wort ‘wahrhaftig’ benutzt. Die Riege, sie ist in diesem Moment beeindruckt.

Doch zurück zum Sprengmeister: Auf dem Weg von unter Tage in luftige Höhen hat Michael Schneider die Wiedervereinigung geholfen. „Gott sei Dank“, sagt er: „Ich wollte dann unbedingt das machen, was ich jetzt mache: Abbruchsprengungen!“

Für die Firma Liesegang in Hürth bei Köln macht er diese Sprengungen, aber ins Rheinland übersiedeln – das ist dann doch keine Option gewesen. „In Plauen im Vogtland haben meine Frau und ich ein kleines Häuslein. Das bleibt auch da stehen,“ sagt er, „wir holen das nicht mit einem Tieflader hierhin und sprengen das auch nicht. Meine eigentliche Heimat ist heute das Vogtland.“

Michael Schneider: Ein „Allrounder“ beim Sprengen

Und beim Sprengen? „Da bin ich Allrounder“, sagt Schneider: „So wie man beim Autofahren für verschiedene Klassen verschiedene Führerscheine braucht, so brauchen wir für verschiedene Sprengarbeiten auch verschiedene Sprengscheine. Das ist vernünftig so. Wer sein Leben lang im Steinbruch sprengt, der ist mit Sicherheit ein super Steinbruchsprenger, dem kann ich im Steinbruch nichts vormachen. Aber wenn er eine Brückensprengung vor sich hätte, wüsste er damit im ersten Moment wenig anzufangen.“

Michael Schneider hat über die Jahre viele Sprengscheine erworben. Er besitzt heute fast alle, die man in Deutschland haben kann. „Von der Unterwassersprengung über die Steinbruchsprengung bis zur Abbruchsprengung“, sagt der Mann aus Plauen. „Gerade nach der Wende, als durch Thüringen die großen Autobahnen gebaut wurden, standen wahnsinnig viele Felssprengungen an. Dort haben wir auch viele Schornsteine gesprengt.“

Eine seiner Baustellen, erzählt Schneider, sei später die Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen gewesen. Er ist rumgekommen in Sprengangelegenheiten.

Wie viele Brücken schafft man im Jahr? Schneider lacht. „Die Frage hat mir noch keiner gestellt“, sagt er. „Es ist abhängig davon, wie viele gesprengt werden sollen. Dass wir jetzt mit den Brücken Eisern, Rahmede und Sterbecke eine Perlenkette hintereinander haben, das hat es so noch nie gegeben. Ein Sonderfall!“

Freude am Kontakt mit den Anwohnern

Im Herbst wird noch eine Straßenbrücke in Wetzlar dazukommen, dazwischen ein Schlauchturm der Feuerwehr in Hürth. Quasi ein Heimspiel. Es wird nicht langweilig. 40 Jahre, da kommen viele Brücken und Schornsteine zusammen, doch Schneider hat sie – anders als mancher Kollege – nicht gezählt. „Ich zähle wahrhaftig nicht“, sagt der 62-Jährige. Was ihm in Lüdenscheid Freude bereitet hat, das ist der Kontakt mit den Anwohnern gewesen.

Ihre Sorgen und Ängste zu zerstreuen, ihnen erklären zu können, wie und weshalb was passiert. „Das hat mir einfach Spaß gemacht“, sagt er. „Die Leute denken, hier wird eine Bombe gezündet, und dann ist hinterher erst mal Chaos. Sie sind dankbar gewesen, dass ich ihnen erklärt habe, was wirklich passiert und dass ihr Häuschen stehen bleibt.“

Die Sprengung, sie zieht die Menschen in ihren Bann. Und wenn ein Koloss wie die Talbrücke Rahmede fällt, dann schauen sie mit großen Augen zu. „Bei so großen Sprengungen“, sagt Schneider, „ist es schon so, dass ein tosender Applaus aufbrandet, wenn die Brücke gefallen ist.

Und meistens gibt es einen im Hintergrund, der sagt: ‘Noch mal!’“ Für den Moment nur ein Wunschtraum, eine witzige Pointe. Nicht für Schneider: Der wird nur drei Wochen später ein paar Kilometer entfernt stehen, an der Sterbecke, und da den nächsten Koloss zu Fall bringen. Wahrhaftig!

