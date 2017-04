Metoba Lüdenscheid investiert 3 Millionen Euro

Die Metoba-Geschäftsführer Thorsten Hering (links) und Dr. Sven Hering (rechts) sowie Jens Schulte (2. von links) und Michael Blaich nehmen die neuen Beschichtungsanlagen in Betrieb.

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Firma Metoba Metalloberflächenbearbeitung GmbH hat ihre Kapazitäten am Standort an der Königsberger Straße in Lüdenscheid erweitert.

Kurz hintereinander wurden zwei weitere Bandbeschichtungsanlagen in Betrieb genommen. Das tat sie eigenen Angaben zufolge, um der der wachsenden Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich der Oberflächenbeschichtung gerecht werden zu können und Kundenwünsche noch individueller zu erfüllen.

Die Anlagen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 3 Millionen Euro sei durch Metoba konzipiert und mit langjährigen Partnern aufgebaut worden. Raum dafür habe das Untergeschoss des im Jahr 2012 auf dem Firmengelände errichteten Betriebsgebäudes geboten, das bereits mit der Option für diese neuerliche Ausweitung der Produktion geplant worden sei.



Insgesamt verfüge Metoba nun über sieben Bandbeschichtungsanlagen – neben weiteren Möglichkeiten der Veredelung, beispielsweise Trommel-, Ruhebad- oder Gestellveredelung. Besonders materialsparende Beschichtungen mit hochwertigen Metallen biete die Metoba-Selektiv-Technologie.



Die neuen Anlagen, die ab März in Betrieb genommen wurden, sollen durch die gestiegenen Kapazitäten kürzere Lieferzeiten für die Kunden ermöglichen. Der Fokus der Erweiterung liege auf der Beschichtung von Bändern mit Nickel, Silber oder Zinn, beispielsweise von Stanzkontakten oder Vollbändern.



„Die Bedarfe unserer Kunden, besonders aus dem Bereich der Automobilindustrie unterliegen einem steten Wandel, Metoba reagiert auf die Veränderungen und bietet nicht nur dauerhaft kurze Lieferzeiten, sondern wird auch weiter in ressourceneffiziente Beschichtungen investieren“, sagt Geschäftsführer Thorsten Hering. Bereits 2012 seien Beschichtungstechniken aufgebaut worden, die es ermöglichen würden, Silber als Streifen oder auch punktuell abzuscheiden, ab Juni würden zusätzliche Brush-Module in die Anlagen implementiert werden, sodass Gold einseitig an definierten Punkten aufgebracht werden könne.



Um den neuen Produktionskapazitäten auch personell gerecht werden zu können, seien in den vergangenen Monaten vorausschauend nach und nach weitere Fachkräfte eingestellt worden. Zudem sei mit Michael Blaich ein bekannter Bandgalvanikexperte für das Team gewonnen worden. Somit habe Metoba im März erstmals in der Unternehmensgeschichte die 100-Mitarbeiter-Grenze erreicht, weitere Einstellungen und zusätzliche Ausbildungsplätze würden folgen.



„Aus – und Weiterbildung haben schon immer einen hohen Stellenwert bei Metoba. Wir investieren nicht nur in Gebäude und Maschinen, sondern vor allem in unsere Mitarbeiter. Die Herausforderungen der Zukunft können nur durch ein gut funktionierendes Team geleistet werden“, erläutert Dr. Sven Hering.



Zur weiteren Verbesserung des Kundenservices soll auch das neue Lagergebäude dienen, das derzeit ebenfalls auf dem Betriebsgelände an der Königsberger Straße entstehe. Größere Lagerkapazitäten für Rohmaterial und veredelte Produkte würden einen zusätzlichen Beitrag zur Optimierung der Logistik leisten.