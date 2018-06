Bande stiehlt 11 Tonnen Metall - Polizei observiert und schlägt dann zu

An der Bellmerei in Lüdenscheid

+ © dpa Symbolbild © dpa

Lüdenscheid - Am Wochenende schlugen Metalldiebe an der Bellmerei in Lüdenscheid zu - und in der Nacht zu Montag dann die Polizei. Sie schnappte die Bande. Jetzt sitzt das Trio in U-Haft.