Metallcontainer in Brand geraten: Feuerwehr hat Flammen am Autohaus Wahl im Griff

"Geringe Brandlast" / Einsatz dauert weniger als eine Stunde

+ © Andreas Rother © Andreas Rother

[Update 17.45 Uhr] Lüdenscheid - Einsatz für die Feuerwehr Lüdenscheid am Samstagnachmittag an der Königsberger Straße: Dort war auf dem Gelände des Renault- und Dacia-Autohauses Wahl ein Metallcontainer in Brand geraten.