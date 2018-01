IG Metall: Dienstag Warnstreiks

Straßenverkehr könnte beeinträchtigt werden

+ © Messy Am Dienstag wird es Warnstreiks geben. © Messy

Lüdenscheid - Es geht um sechs Prozent mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten für die Beschäftigten: Seit dem 1. Januar ist die sogenannte Friedenspflicht zwischen den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie und der IG Metall abgelaufen. Damit darf nun im Zuge der neuen Tarifrunde gestreikt werden. Am Dienstag finden laut Mitteilung der IG Metall in einigen Lüdenscheider Betrieben Warnstreiks statt. Im Laufe des Tages sei deshalb am Freisenberg, an der Bellmerei und im übrigen Stadtgebiet mit Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu rechnen.