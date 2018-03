Brachialsound im Falkenheim

Lüdenscheid - Seit zwei Jahren können Heavy-Metal-Fans zusammen mit den Mitgliedern des Vereins Underground Musik mit der „Metal Journey“ eine Reise in die Welt des Brachialsounds unternehmen. Auch diesmal hatten die Verantwortlichen wieder zwei interessante Formationen ins Falkenheim eingeladen, die jedoch durchaus unterschiedliche musikalische Richtungen bedienten.

Zum Auftakt waren die Hard-Rocker von The Desert Company im Falkenheim zu hören. Die Formation mit Musikern aus Bochum kombiniert klassischen Hard-Rock der 70er-Jahre mit modernen Alternative-Klängen. So kam zum Beispiel der Song „Wildchild“ ekstatisch, rhythmisch und kraftvoll daher, während sich „Pray“ als melodiöses Werk mit klassischen Heavy-Metal-Elementen präsentierte.

Auch wenn die Band, bestehend aus den Musikern Meikel Böhler (Gesang), Jörg Alfons Wegner (Gitarre), Frank Dielewski (Gitarre), Stefan Knode (Bass) und Götz Neuhaus (Schlagzeug) ihr Stück „Change Of Times“ als wohl einzige Ballade ihres Sets ankündigten, legten sie später mit „Hey hey, my my“ nochmal eine Power-Ballade nach. Der zweite Act des Abends, Sic Zone, legte, was die Härte anging, noch einen deutlichen Zahn zu und war dem einen oder anderen der Gäste, die durchaus zahlreicher hätten erscheinen können, dann offensichtlich auch ein wenig zu heftig.

Die Kölner Formation, bestehend aus Frontmann und Shouter Py, Gitarrist Bordelius, Basser Chico sowie Drummer und Perkussionist Pablo kombiniert Death- und Trash-Metal mit Hardcore- und Progressive-Elementen im Stil von Formationen wie Sepultura, Pantera und Machine Head. Inmitten eines Bühnennebelinfernos, das die Sicht manchmal zu 100 Prozent trübte, donnerte ein brachiales, bisweilen maschinengewehrartiges Soundgewitter, gepaart mit mächtigen Growls,auf die Zuhörer ein, wobei gesellschaftskritische Statements gegen Meinungsmacher und Volksverdummung, die die Combo für sich reklamiert, in den Lyrics durchaus vorhanden gewesen sein mögen, aber wohl in erster Linie nicht in Form von Worten, sondern durch die Intensität und wütende Emotionalität transportiert wurden.

Dies war ganz sicher Musik für eine ausladende Halle, in einem kleinen Raum wie dem Falkenheim aber zumindest phasenweise deutlich zu viel der Dröhnung. Im Anschluss konnten alle Gäste des Abends anlässlich des zweijährigen Jubiläums der „Metal Journey“ mit ihren Eintrittskarten Preise gewinnen. Die Besucher freuten sich unter anderem über freien Eintritt zu den nächsten Metal-Journey-Veranstaltungen, T-Shirts, CD’s und vieles mehr.