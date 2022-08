Messerattacke an der Schlittenbacher Straße: Beschuldigter in U-Haft

Von: Olaf Moos

Nach der Bluttat sperrte die Polizei die Schlittenbacher Straße ab und nahm einen Verdächtigen fest. © Cedric Nougrigat

Der 48-jährige Lüdenscheider, der unter dringendem Tatverdacht steht, am Sonntag seine Ehefrau mit einem Messer in einer Wohnung an der Schlittenbacher Straße lebensgefährlich verletzt zu haben, sitzt in Untersuchungshaft.

Lüdenscheid - Das bestätigte Staatsanwalt Thomas Wünnenberg auf Anfrage. Der Haftbefehl erging – anders als zunächst von der Staatsanwaltschaft dargestellt – wegen versuchten Totschlags.

Die Verteidigung des Mannes hat der Lüdenscheider Rechtsanwalt Dominik Petereit übernommen. Wie der Strafverteidiger sagt, habe er seinem Mandanten empfohlen, sich vor Haftrichter Andreas Lyra nicht zu den Vorwürfen zu äußern. Petereit: „Ich habe sofort Akteneinsicht beantragt und werde aller Voraussicht nach einen Antrag auf Haftprüfung stellen – mit dem Ziel eine Außervollzugsetzung für den Beschuldigten zu erreichen.“ Zu Einzelheiten über die Tat gab der Rechtsanwalt keine weitere Erklärung ab.



Nach Informationen unserer Zeitung hat die Polizei nach dem Verbrechen mehrere Zeugen vernommen, darunter auch das 40-jährige Opfer der Messerattacke. Außerdem haben die Ermittler demnach die Kleidung des Beschuldigten sichergestellt, um etwaige Blut- und DNA-Spuren untersuchen lassen zu können. Über Ergebnisse der polizeilichen Vernehmungen oder verwertbare Spuren liegen noch keine Informationen vor.



Staatsanwalt Wünnenberg, der den Haftbefehl beim Lüdenscheider Amtsgericht beantragt hatte, bezeichnete den Gesundheitszustand der 40-Jährigen als „offenbar stabilisiert“.