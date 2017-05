Messerangriff an der Wiesenstraße: Opfer verletzt im Krankenhaus

Benzingeruch am Tatort

Lüdenscheid - Messerangriff in einem Mehrfamilienhaus an der Wiesenstraße: Der mutmaßliche Täter, ein 34-jähriger Lüdenscheider, hat am Dienstagmorgen nach Polizeiinformationen seinen 26-jährigen Nachbarn niedergestochen. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Täter wurde festgenommen. Die Feuerwehr rückte wegen starken Benzingeruchs zum Tatort aus.