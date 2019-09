Ein Messer, zwei Verletzte: Mann (21) notoperiert - Was spielte sich in Wohngebiet ab?

Lüdenscheid/Telgte – Nach einer Messerstecherei am Sonntag im münsterländischen Telgte dauern die Ermittlungen der Polizei Warendorf an. Ein 21-jähriger Mann aus Lüdenscheid war dabei durch Messerstiche in Brust und Bauch schwer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 21-Jährige gilt nach Angaben eines Polizeisprechers ebenso wie der 19-Jährige Angreifer aus Telgte zum jetzigen Zeitpunkt (noch) nicht als Beschuldigter.

Was sich genau am Sonntagnachmittag in einem Wohngebiet in Telgte ereignete, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Am Montag hatte die Polizei eine Mitteilung veröffentlicht, die sich im Wesentlichen auf die Angaben des 19-jährigen Telgters bezog. Der junge Mann war nur leicht verletzt worden und war noch am Tattag von der Polizei befragt worden. Er hatte angegeben, dass der 21-Jährige ihn mit einem Messer angegriffen habe.

Nachdem er den Angriff abgewehrt hatte, sei das Messer zu Boden gefallen. Er habe es genommen und seinerseits mit dem Messer auf den Lüdenscheider eingestochen – der 21-Jährige erlitt eine Stichverletzung in Brust und eine in den Bauch. Er musste notoperiert werden und überlebte.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Lüdenscheider am Mittwoch befragt. Er gab an, dass er gar kein Messer mit sich geführt habe und nach einem Streit von dem 19-Jährigen mit dem Messer attackiert worden sei. Dabei soll er von einer weiteren Person festgehalten worden sein. Mehrere Anlieger sollen den Angriff beobachtet haben. Die Polizei bestätigte, dass eine zweite Person an dem Angriff beteiligt gewesen sei. Ihre Identität sei noch unbekannt.