Vorsicht beim Hauskauf! Das rät der Experte

Lüdenscheid - Hauskauf und -verkauf sind Vertrauenssache. Aber nicht nur. Experte Thomas Hentschel von der Verbraucherzentrale erklärt hier, wie man sich vorbereiten kann und was man beachten sollte.

Wirklich unabhängige, nicht kommerziell interessierte Anlaufstellen, die alle Aspekte des Hauskaufs abdecken, gibt es nicht. Den Rest regelt der Markt von Angebot und Nachfrage vor Ort. Anlässlich der Messe „Bauen + Wohnen“, die Samstag und Sonntag auf dem Schützenplatz Loh in Lüdenscheid stattfindet, sprachen wir mit Thomas Hentschel von der Verbraucherzentrale NRW.

Er berät Hauskäufer bei der Immobilienfinanzierung. Die Lüdenscheider Verbraucherzentrale bietet auf der Messe eine Energie-Beratung an.

Ist die Beauftragung eines Maklers erforderlich?

Hentschel: Es besteht keine Pflicht, einen Makler zu beauftragen. Man findet immer wieder im Internet oder in Zeitungen provisionsfreie Immobilienverkäufe.

Wie teuer ist die Beauftragung eines Maklers für den Verkäufer?

Hentschel:Für die Beauftragung eines Maklers beim Verkauf einer Immobilie fallen je nach Bundesland unterschiedliche Kosten an. In NRW teilen sich Verkäufer und Käufer diese. Sie betragen in NRW jeweils 3,57 Prozent inklusive Mehrwertsteuer. In Münster bezahlt der Käufer 4,75 Prozent, in anderen Bundesländern, zum Beispiel Hamburg, sind sie vom Käufer zu tragen.

Aus Sicht der Verbraucherzentrale: Ist die Höhe der Provisionen gerechtfertigt?

Hentschel:Eine Stellungnahme, ob die Höhe der Maklercourtage gerechtfertigt ist, kann die Verbraucherzentrale nicht abgeben.

+ Thomas Hentschel © Verbraucherzentrale NRW

Wie finden Immobilienkäufer ein gutes Angebot?

Hentschel:Wie und ob Käufer eine gute Immobilie finden, ist schwer zu beantworten. Ohne Besichtigung sollte man das auf jeden Fall nie tun. Ein gutes Angebot hängt von vielen Faktoren ab: Bausubstanz, Ausstattung, Aufteilung der Räume, Garage ja oder nein, Keller ja oder nein, etc..

Bei gebrauchten Objekten sind es Alter und Pflege der Immobilie in der Vergangenheit, Stand der Heizungsanlage, Elektrifizierung des Objektes, etc. Allgemein gilt die Lage als zentrales Merkmal. Wie ist die Infrastruktur: Kita, Schule, ÖPNV, Freizeitangebote, Einkaufsmöglichkeiten, Weg zur Arbeit etc.

Hat der Interessent das Recht, vor einem Kauf einen Sachverständigen hinzuzuziehen?

Hentschel:Die Bewertung eines Objektes hinsichtlich baulicher Substanz fällt dem Laien sicherlich schwer. Da geht es darum, sich vorher zu informieren und sicherlich auch Bausachverständige einzubeziehen. Ob der Verkäufer eine zeitintensive Besichtigung zulässt, steht auf einem anderen Blatt. In Regionen mit knappem Angebot ist das eher unwahrscheinlich und umgekehrt.

Was ist bei der Immobilienfinanzierung zu beachten? Für eine solide Finanzierung sollte der Käufer zunächst ermitteln, welchen monatlichen Betrag er für Zins und Tilgung aufbringen kann. Dazu ist aus unserer Sicht eine detaillierte Aufstellung der monatlichen und jährlichen Haushaltsausgaben ein absolutes Muss. Bei den monatlichen Einnahmen sollte man auch genau hinsehen. Ist ein 450-Euro-Job ein sicheres Einkommen oder eher ein Zusatzeinkommen, das auch schnell wegfallen kann? Welchen Einkommensanteil haben Weihnachts- und Urlaubsgeld, Provisionen und Bonifikationen? Wie sicher ist der Job?

Ein wichtiger Bestandteil einer soliden Finanzierung ist das Eigenkapital. Als Faustformel gelten mindestens 20 Prozent zuzüglich der Kaufnebenkosten für Grunderwerbssteuer 6,5 Prozent, Maklercourtage 3,57 Prozent und Notar- und Grundbuchgebühren circa 2 Prozent. Insgesamt sind so circa 30 Prozent erforderlich. Ebenso spielt die Zinsbindungszeit eine wichtige Rolle. In Zeiten niedriger Zinsen wie aktuell sollte man den Zins länger als zehn Jahre festschreiben. Viele Kreditgeber bieten 15 Jahre oder länger an.

Berücksichtigen muss man, dass der Zins in der Regel umso höher ist umso länger er vereinbart ist. Gleichwohl sollte für eine solide Finanzierung eine Tilgung von mehr als 1 Prozent vereinbart werden. 2 Prozent sind aktuell Mindeststandard bei Banken. Je höher getilgt wird, desto schneller hat man das Darlehen zurückgezahlt. Ebenso gehört zu einer soliden Finanzierung die Vereinbarung von Sondertilgungsrechten dazu. So kann man einmal im Jahr zum Beispiel Weihnachtsgeld zur Tilgung einsetzen.

Das ist die Messe

Die Messe „Bauen+Wohnen“ ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Sie richtet sich an Bauherren, Sanierer und Renovierer. Der Eintritt ist frei.