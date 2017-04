Rund 130 Aussteller auf Messe Bauen & Wohnen

Lüdenscheid - „Die Messe Bauen & Wohnen wird volljährig“, sagte Dirk Aengeneyndt vom städtischen Fachbereich für Wirtschaftsförderung.

Denn zum 18. Mal findet die Veranstaltung am 6. und 7. Mai in und um die Schützenhalle Loh statt. „Wir sind nie kleiner geworden“, verkündete Marius Müller von MesseCom Süd, der gemeinsam mit Jürgen Bürschel das Programm vorstellte.

Mit rund 130 Ausstellern ist die Bauen & Wohnen die größte Baumesse im Sauerland. Handelsfirmen, Handwerksbetriebe, Makler, Bauunternehmen und Finanzdienstleister – zum größten Teil aus der Region – werden an dem ersten Maiwochenende ihre Angebote präsentieren. Hinzu kommen zahlreiche Fachvorträge an beiden Tagen. Themenschwerpunkt in diesem Jahr bleibe die Energie, verkündeten die Veranstalter.

Dirk Aengeneyndt und sein Kollege Peter Treu begrüßten Jürgen Bürschel, Marius Müller und einige Vertreter von ausstellenden Firmen am Dienstag im Rathaus. Das Unternehmen Werthebach aus Siegen wird zum zweiten Mal in Lüdenscheid dabei sein. Seit zehn Jahren renoviert der Steinmetzbetrieb alte Holztreppen auf besondere Weise. „Granit ist seit vielen Jahren ein Geheimtipp. Wir renovieren bestehende Treppen mit dem Naturstein“, erklärte Monika Werthebach.

Auch die Firma Nüsken wird erneut an der Messe teilnehmen. Dieses Mal werden allerdings nicht die Fliesen im Vordergrund stehen. „Immer mehr Kunden wollen beispielsweise ein fugenloses Badezimmer“, sagte Peter Nüsken. Daher werde es an seinem Stand um Betonspachtel gehen.

Udo Bartsch, Energieberater der RWE (Innogy), wird den Fokus an seinem Messestand auf das Thema Photovoltaik legen. Die Kunden, sowohl Eigentümer als auch Mieter, können sich auf der Messe darüber informieren. Neben diesen Unternehmen sind aber auch Firmen aus vielen anderen Branchen vertreten.

„Im Internet kann man zwar alles finden, aber nichts anfassen. Und genau das macht die Messe aus“, betonte Marius Müller. Am 6. und 7. Mai öffnet die Messe jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parkplätze sind vorhanden.