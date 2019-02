Mercedes Jürgens stellt sich neu auf

Lüdenscheid – Die Mercedes Jürgens-Gruppe mit Hauptsitz in Hagen und mehr als 1100 Mitarbeiter an 18 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Brandenburg erweitert ihre Geschäftsführung.

Wie das Unternehmen mit Sitz in Hagen mitteilte, wolle sich der Vorsitzende der Geschäftsführung, Frank Döhring, auf die Integration der Bald Automobile GmbH in die Jürgens-Gruppe konzentrieren und den Fokus auf weiteres gesundes Wachstum sowie auf die strategische Unternehmensentwicklung legen.

Neu in die Geschäftsführung berufen wurden Daniel Junker und Tino Schneider. Beide kommen aus den eigenen Reihen. Sie haben sich laut Unternehmen seit vielen Jahren in der Jürgens-Gruppe weiterentwickelt und verfügen über eine langjährige Erfahrung im Automobilhandel.

1100 Mitarbeiter an 18 Standorten

Daniel Junker, bislang Gesamtverantwortlicher Service/IT und Organisation, wird von nun an als Geschäftsführer der Jürgens-GmbH den Service-Bereich sowie zusätzlich die Bereiche IT, Organisation und Qualitätsmanagement verantworten. Tino Schneider, bisher Gesamtverantwortlicher Vertrieb, übernimmt ab sofort in seiner neuen Funktion als Geschäftsführer die Verantwortung für den gesamten Vertrieb von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen der Sparten Pkw, Transporter und Lkw.

Jürgens ist im vergangenen Jahr mit der Integration der Bald Automobile GmbH stark gewachsen. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe mehr als 1100 Mitarbeiter – davon etwa 250 Auszubildende – an 18 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und in Brandenburg. Sie erzielt nach eigenen Angaben ein Umsatzvolumen von mehr als 500 Millionen Euro. Damit zähle Jürgens zu den großen Mercedes-Benz Vertretern Deutschlands. Die Jürgens-Gruppe mit Hauptsitz in Hagen ist in dritter Generation in Familienbesitz und begeht in diesem Jahr sein 100-jähriges Firmenjubiläum.