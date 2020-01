Mercedes-Fahrer fährt Mast um - Polizei geht von Autorennen aus

Ampel fällt aus

Auto und Ampel wurden durch den Aufprall stark beschädigt.

[Update] Lüdenscheid - Ein BMW und ein Mercedes haben sich am Samstagabend vermutlich ein Autorennen mit hoher Geschwindigkeit auf der Lennestraße geliefert. Davon geht die Polizei aktuell aus. An der Kreuzung mit der Werdohler Straße in Lüdenscheid endete das Rennen für den Mercedesfahrer am Mast einer Ampel.